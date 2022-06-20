انت الان تتابع خبر بعد فشل الواقي الذكري.. حبوب منع الحمل للرجال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تجربة سريرية أن قرصين من حبوب منع الحمل يخفضان مستويات هرمون التستوستيرون بنجاح دون آثار جانبية.

حيث اتجه العلماء إلى فكرة إنتاج حبوب منع الحمل للرجال بعد ارتفاع معدل فشل الواقي الذكري وعدم موثوقية عمليات عكس قطع القناة المنوية، ما سلط الضوء على الحاجة إلى وسائل منع حمل فعالة وسهلة الاستخدام للذكور.

وتشير تقديرات مصدر موثوق استنادًا إلى بيانات من عام 2011 إلى أن نحو 45٪ من حالات الحمل في الولايات المتحدة غير مقصودة، مع 42٪ من حالات الحمل غير المقصود تؤدي إلى عمليات إجهاض.

علاوة على ذلك، فإن عبء المسؤولية عن منع الحمل تتحمله المرأة بشكل غير متساو، وبالتالي هناك حاجة إلى وسائل منع الحمل الفعالة للذكور، وفقا لما جاء في موقع “medical news today“.

حاليًا، تشمل وسائل منع الحمل الأكثر شيوعًا للذكور الواقي الذكري وقطع القناة الدافقة، ومع ذلك ترتبط العوازل الذكرية بمعدل فشل مرتفع، ويشعر الكثير من الرجال بالقلق من إجراء عمليات قطع القناة الدافقة.

إضافة إلى ذلك، فإن آثار قطع القناة الدافقة لا يمكن عكسها تمامًا، ما يعني أن هناك حاجة إلى وسائل منع الحمل للرجال فعالة وقابلة للعكس وسهلة الاستخدام.

حبوب منع الحمل للرجال

أفادت دراسة عُرضت في المؤتمر السنوي الأخير لجمعية الغدد الصماء في أتلانتا، جورجيا، أن اثنين من المرشحين الذين يستخدمون وسائل منع الحمل عن طريق الفم كانا فعالين في قمع الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية وتلقيا استجابة إيجابية من معظم المستخدمين.

وفقا لموقع medicalnewstoday، فإن نتائج التجارب السريرية الأخيرة في المرحلة الأولى تشير إلى أن حبتين من حبوب منع الحمل المرشحة للذكور: DMAU و11 beta-MNTDC آمنة وجيدة التحمل.

كما يشير تحليل بيانات هذه الدراسات إلى أن حبوب منع الحمل هذه تنتج النقص المرغوب في الهرمونات التي تحفز إنتاج الحيوانات المنوية.

أيضا يكشف التحليل أن الأفراد الذين يستخدمون هذه المركبات الجديدة أظهروا استعدادًا أكبر لاستخدام هذه الأدوية مقارنة بالدواء الوهمي، ما يشير إلى أن هذه الأدوية قد تكون واعدة كعوامل لمنع الحمل عن طريق الفم.

تحتوي هذه المركبات الاصطناعية الجديدة ديميثاندرولون أونديكانوات (DMAU) أو 11 بيتا ميثيل -19-نورتيستوستيرون -17 بيتا-دوديسيل كاربونات (MNTDC) على خصائص تشبه في الغالب الأندروجينات، ولكنها أيضًا تشبه إلى حد أقل البروجسترون.

قالت الكاتبة الرئيسية تامار جاكوبسون، طالبة دكتوراه في الطب في جامعة نيويورك، إن “المزيد من الأبحاث حول هذه الفئة الجديدة من العقاقير الأولية، الأندروجين بروجستيرونية المفعول، قد تؤدي إلى أول عامل منفرد، حبوب منع الحمل الهرمونية أو حتى أول حبوب منع الحمل للذكور بشكل عام”.

وأضافت جاكوبسون أن هذه الأدوية قد تساعد أيضًا في علاج قصور الغدد التناسلية، معتبرة أن تطوير منتجات منع الحمل للرجال سيزيد من الخيارات المتاحة للرجال ويسمح لكثير من النساء بالحصول على مزيد من الخيارات في تقاسم عبء وسائل منع الحمل.

هل 4 أقراص يومية تمنع الحمل للرجال؟

يقول الباحثون إن المرشحَين DMAU و11β-MNTDC ينتميان إلى مجموعة من الأدوية تسمى الأندروجين البروجستيروني، حيث تثبط هذه الفئة من الأدوية هرمون التستوستيرون، الذي بدوره يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

ومع ذلك، فإن خفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل عادة ما يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، بما في ذلك زيادة الوزن وتقليل كتلة العضلات وضعف العظام والإرهاق.

لكن خلال تجربة الدواء الجديدة، وجد مؤلفو الدراسة أن معظم الرجال كانوا على استعداد لمواصلة تناول حبوب منع الحمل، ما يشير إلى أن الآثار الجانبية للعقاقير الجديدة كانت أكثر احتمالًا.

ووفقا لموقع studyfinds، جند الباحثون 96 رجلاً يتمتع بصحة جيدة للمشاركة في تجربتين سريريتين من المرحلة الأولى خلال هذه الدراسة.

في كل واحدة، تلقى الرجال بشكل عشوائي جرعتين أو 4 جرعات من حبوب منع الحمل الذكرية أو دواء وهمي لمدة 28 يومًا.

بالنسبة للرجال الذين يتلقون DMAU و11β-MNTDC ، انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون بعد 7 أيام فقط. وفي الوقت نفسه بقيت مستويات هرمون التستوستيرون كما هي في المجموعة الضابطة.

كشفت النتائج أن 75% من الرجال الذين يتناولون موانع الحمل قالوا إنهم يريدون الاستمرار في تناولها في المستقبل.

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين تناولوا جرعة يومية من 4 أقراص (400 ملليجرام) شهدوا انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من تلك الموجودة في نظام الحبة المكونة من حبتين 200 ملليجرام يوميًا.

ومع ذلك، لاحظ مؤلفو الدراسة أنه كان هناك اختلاف بسيط بين هاتين المجموعتين من حيث رغبتهم في الاستمرار في تناول حبوب منع الحمل الذكرية.

وتخلص تامار جاكوبسون إلى أن “التجارب الإيجابية للرجال في التجارب السريرية ودرجات القبول العالية لحبوب منع الحمل الرجالية هذه يجب أن تعمل على إثارة الجمهور حول إمكانية إتاحة وسائل منع الحمل للرجال على نطاق واسع في العقود المقبلة”.