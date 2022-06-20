انت الان تتابع خبر طبيبة روسية تفجّر تصريحات حول ما سيحصل لكورونا في الصيف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال حديثها لراديو "سبوتنيك"، أعلنت أخصائية الفيزياء الحيوية بمشروع Vakcina.ru"، الدكتورة نيللي سوسيدوفا، أن سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد ستنتشر في الصين أو دولة شرقية في هذا الصيف.

وأشارت نيللي إلى أن انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد يستمر في الصين، وبالتالي سيؤدي إلى ظهور متغير جديد، قائلا: "أعتقد أنه في هذا الصيف ستظهر طفرة جديدة في الفيروس التاجي، وهذا أمر لا مفر منه".

ووفقا للاخصائية، ينتقل الفيروس التاجي المستجد من الشرق إلى الغرب عادة، لذلك فإن الطفرة الجديدة ستظهر في بلد شرقي وتنتقل إلى روسيا في الخريف المقبل، بالتزامن مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19".

مؤكدة ان انتشار المتغيرات السابقة للفيروس التاجي، نتيجة حملات التطعيم وتعافي الكثيرين من المرض، بسبب المناعة الجماعية، ولكن هذه المناعة ليست ضد الطفرات الجديدة.

الجدير بالذكر إنّ لجنة الصحة الوطنية، أشارت الاثنين، ان بر الصين الرئيسي سجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأحد، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225281 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، ورصدت العاصمة بكين 4 حالات محلية جديدة، وسجلت مدينة شنغهاي 10 إصابات محلية جديدة