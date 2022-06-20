مش هتشتري الإندومي تاني.. طريقة عمل الإندومي في البيت زي الجاهز بمقادير إقتصادية بطعم يجنن

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طريقة عمل الاندومي في البيت بمكونات إقتصادية مثل الجاهز ، الاندومى من الاكلات المحببة لدى الكثير ولكن هناك العديد من يوصف بأنها ضارة وغير صحية، لذا اتجهت بعض الأمهات إلى البحث عن د طريقة عمل الإندومي في البيت بمكونات إقتصادية مثل الجاهز، وهذا ما سنتعرف عليه خطوة بخطوة من خلال بعض المكونات والخطوات البسيطة، وكذلك إعداد الاندومى في المنزل سيكون صحى أكثر ولذيذ ومغذي، ولن يستغرق اعداده أكثر من 10 دقائق ويكفي لفردين، كما يوجد أكثر من طريقة لإعداد الاندومى؛ طريقة المكرونة الأسباجيتى وطريقة الاندومى الجاهزة.
مكونات عمل الإندومي في البيت بمكونات إقتصادية مثل الجاهز
لإعداد افضل طبق من الاندومى في المنزل لابد من توافر بعض المكونات:
- ربع كيلو من المكرونة الأسباجيتى
- ملعقة صغيرة من الكرفس البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من الكارى.
- نصف ملعقة من بهارات اللحم.
- رشة شطة ويمكن الاستغناء عنها.
- مكعب مرقة دجاج
- مكعب مرقة خضار .
- القليل من الزيت.
- رشة ملح
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
طريقة عمل الإندومي في البيت بمكونات إقتصادية مثل الجاهز
هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على أفضل نتيجة:
- نضع اناء على النار المتوسطة وبه الماء والقليل من الزيت لسلق المكرونة.
- عندما تغلي الماء نضع المكرونة لمدة 7 دقائق تقريبا.
- نقوم بوضع جميع البهارات والتوابل التى سبق ذكرها وكذلك مكعبات المرقة.
- نقوم بتقليب جميع المكونات معا حتى تندمج معا .
- نطفئ النار ونترك الاندومى يهدأ قليلا ونقدمها ساخنة وسوف يفضلها الجميع عن الجاهزة بكل تأكيد.
طريقة عمل الإندومي في البيت
- نحضر 4 أكياس من الاندومى ويتم سلق الاندومى بالطريقة الاعتيادية.
- نضع في مقلاة البهارات التى سبق ذكرها ويتم تقليبها مع قليل من الزيت.
- بعد ذلك نضيف صلصة الصويا إلى البهارات مع التقليب الجيد.
- ثم نضيف الاندومى المسلوقه على جميع المقادير في الإناء الآخر مع التقليب الجيد.
- نرفع المقلية من على النار وتوضع في طبق وتقدم ساخنة وبألف هنا.
- هكذا يمكننا إعداد طبق صحي من الاندومى أفضل من الجاهز
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