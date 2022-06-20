نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطاير التركي الهشة بمكونات من مطبخك في المقال التالي

الفطائر التركية هي فطائر يشتهر بها المطبخ التركي وهي تتميز بسهولة تحضيرها وإعدادها وهي لذيذة الطعم وسهلة الهضم والفطائر التركية تتميز بأنها هشة مثل القطن والفطائر التركية تقدم بحشوات كثيرة مثل حشوة الجبنة أو حشوة اللحم المفروم أو حشوة الدجاج يمكنك تقديم الفطائر التركية لوجبة الإفطار أو مقبلات لوجبة الغذاء أو يمكنك تقديمها لأطفالك كوجبة مدرسية مميزة واليوم سوف نقدم لكم كل خطوات عجينة الفطائر التركية بطريقة سهلة وبسيطة لتنفذيها بكل بساطة. طريقة عمل فطائر تركية بالجبنة المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من البقدونس المقطع.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة مقطع.

نصف كيلو من جبن الموزريلا.

ربع كوب من السمسم. طريقة تحضير فطائر تركية بالجبنة نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق المنخول والخميرة والسكر والملح.

ثم نضيف إليهم زيت الزيتون والحليب الدافئ ثم نقوم بعجن العجينة جيدا بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان جاف ودافئ لتختمر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة بعد إختمارها.

في وعاء عميق نضيف الجبن الموزاريلا والبقدونس المقطع والفلفل الأخضر المقطع.

نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بأخذ كرة عجين ونقوم بفردها.

ثم نقوم بإضافة حشوة الجبنة فوق العجينة ونقوم بإغلاق العجينة بطبقة عجين أخرى فوقها.

نقوم بتحضير كل طمية الفطائر ونقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزيت.

نضع الفطائر في الصينية ونرش فوقها السمسم وندخلها لفرن ساخن مسبقا.

ندخل الفطائر في درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة على الرف الأوسط.

ثم نقوم بإغلاق الفرن ونشعل الشواية على الفطائر لمدة خمس دقائق لتاخذ لونا.

تقدم الفطائر التركية ساخنة بجانب كوب من الشاي.

يمكنك إستبدال حشوة الجبنة بأي حشوة أخرى تفضليها كحشوة الدجاج وحشوة اللحم المفروم وحشوة ميكس الجبن. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطاير التركي الهشة بمكونات من مطبخك - ثقفني

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