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كيراتين العيد ليله واحده على شعرك الخشن هيبقي زى الحريرنناقش اليوم ونقدم لكم أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر والذي يتم تحضيره بالمكونات الطبيعية المتوفرة في منزلك والتي لا تكلف أي شيء، فالكيراتين هو مادة تدخل في عمل وصفات أو يتم وضعها في الماكينات التي تعمل على فرد الشعر ولكن الكيراتين الذي يتم تحضيره من مواد كيميائية قد يتسبب في تلف الشعر وتدميره نهائيًا، ولكن المكونات الطبيعية التي خلقها الله -عز وجل- لخدمة صحتنا وأجسامنا هي الطريق الأكثر ضمان وفعالية لمعالجة مشاكل الشعر. كيفية تحضير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر طريقة فرد الشعر بالأرز المقادير المطلوبة لعمل الوصفة:- أرز أبيض.

ماء فاتر. طريقة تحضير الوصفة:- اخلطي كل المكونات مع بعضها وضعيهم داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم جيدًا وخلطهم بشكل تام.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو وبعدها دلكي فروة رأسك بالخليط بعد أن تجففي شعرك من الماء.

اتركي ماسك الأرز على شعرك ثم قومي بتصفيف شعرك بواسطة مشط أسنانه عريضة حتى يتم فرده جيدًا.

اتركي القناع على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل وغطي شعرك بغطاء من النايلون حتى يحافظ على دفء القناع.

ثم قومي بشطف شعرك من الخليط ونظفيه تمامًا ثم قومي بترطيبه بأي كريم مرطب مناسب لنوع شعرك وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. طريقة فرد الشعر بالخميرة مقادير الوصفة:- كيس خميرة فورية.

حليب بودرة وآخر سائل.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

زيت زيتون وزيت خروع وزيت لافندر. خطوات تحضير الطريقة وكيفية استخدامها على الشعر:- قومي بخلط المكونات في طبق عميق قليلًا وقلبي المكونات جيدًا حتى يتجانسوا التجانس المطلوب ويصبح المفعول أقوى.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك ونظفيه من الأتربة والشوائب والزيوت وأي كريمات بواسطة الماء والشامبو ونظفيه جيدًا.

طبقي الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى الأطراف ثم قومي بتركه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين وبعدها نظفي شعرك جيدًا.

يجب ترطيب شعرك بشكل جيد بعد استخدام الشامبو بشكل عام ويمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة كيراتين العيد ليله واحده على شعرك الخشن هيبقي زى الحرير بمكونات طبيعيه بدون مواد ضارة - ثقفني

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