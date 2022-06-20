نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الكوريات.. الليمون والقرنفل لتكثيف الشعر وملئ الفراغات وتطويل بسرعه الصاروخ في 7 ايام في المقال التالي

اسرار الكوريات.. الليمون والقرنفل لتكثيف الشعر وملئ الفراغات تعد وصفة القرنفل لتكثيف الشعر من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لمعالجة مشاكل الشعر، حيث أن القرنفل فوائده عديدة ليس للشعر فقط ولكن يعد علاج لأشياء كثيره مثل ألم الأسنان وأيضا وضعه على عصير الليمون لعلاج نزلات البرد، أما فى وصفتنا اليوم فيمكن استخدامه للحد من مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والتشابك والتجاعيد، وهو مناسب لجميع أنواع الشعر وسنقدم لكم بشكل تفصيلي كيفية تحضير الوصفة بالخطوات. وصفة القرنفل لتكثيف الشعر الخفيف مكونات الوصفة:- كوب ماء كبير.

ملعقتان كبيرتان من مسامير القرنفل.

عصير ليمون. خطوات التحضير:- أول خطوة تتمثل في وضع الماء على النار حتى يغلي ثم قومي بإضافة مسامير القرنفل واتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي برفعه من على النار وأضيفي معه عصير الليمون وضعيه في زجاجة بخاخ صغيرة وابدئي في رّشه على شعرك بعد الاستحمام حيث يجب وضعه على شعر رطب ومبلل.

يمكنك استخدامه يوميًا أو كل مرة بعد الاستحمام ولا يستدعي غسل شعرك بعد وضعه فهو آمن وليس له أي أضرار جانبية. وصفة البيض لتكثيف الشعر مكونات الوصفة:- حبتان كبيرتان من البيض.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

زيت لافندر عطري. طريقة التحضير:- قومي بخفق البيض مع زيت الخروع وزيت اللافندر وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

اغسلي شعرك ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك ودلكيه جيدًا وخاصة في فروة الرأس.

اتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك جيدًا حتى تخلصيه من بقايا الخليط.

استخدمي هذا السيروم على شعرك مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على نتائج ممتازة. وصفة الأفوكادو لتكثيف الشعر مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الموز المهروس.

أربع ملاعق صغيرة من الأفوكادو. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بتقشير الأفوكادو والموز واهرسيهما معًا بواسطة المطحنة المنزلية أو في الخلاط الكهربائي أو بأي وسيلة.

قلبي المكونين مع بعضهما حتى يتجانسا ثم قومي بشطف شعرك وابدئي في تطبيق الكريم عليه ودلكي جيدًا.

اتركيه ساعة على شعرك ثم قومي بشطفه ويمكنك استخدامه مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة اسرار الكوريات.. الليمون والقرنفل لتكثيف الشعر وملئ الفراغات وتطويل بسرعه الصاروخ في 7 ايام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الكوريات.. الليمون والقرنفل لتكثيف الشعر وملئ الفراغات وتطويل بسرعه الصاروخ في 7 ايام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.