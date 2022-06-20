طريقة عمل أصابع فيليه الدجاج بمذاق متبل ولذيذ وقوام مقرمش ولون ذهبي

أصابع فيليه الدجاج ، من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت بسيط ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة وغير مكلفة، كما أن مذلقها لذيذ ومفضل للكثيرين ويمكن تناولها مع العديد من أنواع السلطات والصوصات المفضلة حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع فيليه الدجاج.

مكونات أصابع فيليه الدجاج

تتكون هذه الوصفة الشهية والمم من مكونات بسيطة للغاية ومكوناتها كالتالي:

قطعتين من فيليه صدور الدجاج المقطعة أصابع.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة البصل البودر.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع فيليه الدجاج وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقطيع فيليه صدور الدجاج بشكل الاصابع ونقوم بتتبيلها بالقليل من الفلفل الأسود والملح.

ثم نقوم بخلط الدقيق مع البكينج باودر والنشا وبقية البهارات مع بعضهم البعض ونقلبهم جيدا

ثم نقوم بأخذ نصف كمية خليط الدقيق والبهارات ونخلطه مع ربع كوب من الماء حتي يصبح لدينا خليط سائل ممتزج جيدا ومتجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع صدور الدجاج في الخليط السائل ونغمسها جيدا في الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بغمسها في خليط الدقيق الجاف المخلوط مع النشا والبهارات.

ثم بعد ذلك مباشرة نقوم بقلي أصابع الدجاج في الزيت الغزير حتي يتم تسويتها جيدا وتأخذ لونا ذهبيا.

وبعدما يتم تسويتها وتكتسب اللون الذهبي نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها في طبق للتقديم.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما العديد من السلطات والصوصات التي يمكن تناولها مع هذه الوصفة مثل صوص الباربكيو أو سلطة الطحينة أو صوص الجبنة الشيدر.

طريقة عمل صوص الشيدر

المكونات

ملعقتين كبار من الزبدة.

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من البابريكا الحارة.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقتي الزبدة في إناء على نار هادئة مع ملعقتي الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البابريكا الحارة والملح ونغلق النار.

ثم بعد إغلاق النار مباشرة نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات.

ثم يكون الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: