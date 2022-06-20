طريقة عمل الدونات في البيت بمكونات اقتصادية وطعم خرافي سينول اعجاب اسرتك والنتيجة مضمونة

طريقة عمل الدونات في البيت، تبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة عمل الدونات في البيت نظرا لأنه من الحلويات المفضلة والمحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، ففي الخروجات يقبل الكثيرين على شراء الدونات من المحلات الشهيرة بمبالغ باهظة، على الرغم من امكانية تحضيره في المنزل بجودة رائعة وبطعم رائع، وتعرف الدونات على أنها أحد المعجنات التي تقلى بالزيت وتحلى بالسكر أو المربى أو الشيكولاتة، ودائما ما يكون شكلها دائري مجوف، واليوم سنوضح لكم طريقة تحضير الدونات بمكونات موجودة ف مطبخك.

طريقة عمل الدونات في البيت

بخطوات بسيطة سنوضح لكم طريقة عمل الدونات في البيت لأفراد أسرتك، وتعتبر حلوى الدونات غير مناسبة لمن يرغب في خسارة وزنه من متبعي الحميات الغذائية، نظرا لاحتوائها على السعرات الحرارية والدهون المشبعة والكروليسترول، واليوم يمكنك بعشرة مكونات اقتصادية موجودة في مطبخك أن تعدي حلوى الدونات بطعم خرافي ينافس المحلات الخارجية، وتلك المكونات هي:

2 كوب ونصف من الدقيق.

60 جرام من الزبدة.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

قليل من الملح.

زيت غزير للقلي.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الدونات بالخطوات

والآن اتبعي تلك الخطوات لتحصلي على وحدات الدونات اللذيذة بقوام هش مثل المحلات الشهيرة: