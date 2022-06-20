نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدونات في البيت بمكونات اقتصادية وطعم خرافي سينول اعجاب اسرتك والنتيجة مضمونة في المقال التالي
طريقة عمل الدونات في البيت، تبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة عمل الدونات في البيت نظرا لأنه من الحلويات المفضلة والمحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، ففي الخروجات يقبل الكثيرين على شراء الدونات من المحلات الشهيرة بمبالغ باهظة، على الرغم من امكانية تحضيره في المنزل بجودة رائعة وبطعم رائع، وتعرف الدونات على أنها أحد المعجنات التي تقلى بالزيت وتحلى بالسكر أو المربى أو الشيكولاتة، ودائما ما يكون شكلها دائري مجوف، واليوم سنوضح لكم طريقة تحضير الدونات بمكونات موجودة ف مطبخك.
طريقة عمل الدونات في البيت
بخطوات بسيطة سنوضح لكم طريقة عمل الدونات في البيت لأفراد أسرتك، وتعتبر حلوى الدونات غير مناسبة لمن يرغب في خسارة وزنه من متبعي الحميات الغذائية، نظرا لاحتوائها على السعرات الحرارية والدهون المشبعة والكروليسترول، واليوم يمكنك بعشرة مكونات اقتصادية موجودة في مطبخك أن تعدي حلوى الدونات بطعم خرافي ينافس المحلات الخارجية، وتلك المكونات هي:
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- 60 جرام من الزبدة.
- 3 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
- قليل من الملح.
- زيت غزير للقلي.
- كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير الدونات بالخطوات
والآن اتبعي تلك الخطوات لتحصلي على وحدات الدونات اللذيذة بقوام هش مثل المحلات الشهيرة:
- في وعاء عميق، اخلطي السكر مع الزبدة باستخدام المضرب الكهربائي أو العجان.
- أضيفي اللبن إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.
- الآن أضيفي البيض والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والدقيق إلى الخليط السابق.
- قومي بعجن المكونات معا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتجانسة.
- اتركي عجينة الدونات في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة.
- قومي برش سطح مستوي بالدقيق، ثم قومي بتقطيع العجينة إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخلها، ويمكن استخدام كوب صغير في تلك الخطوة.
- قومي برص الدونات في صينية، واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى تخمر جيدا.
- قومي بتسخين زيت غزير في مقلاة عميقة، ثم ضعي الدونات به.
- بعد أن يأخذ الدونات اللون الذهبي، قومي بإخراجه من الزيت فورا.
- ضعي السكر البودرة أو الشيكولاتة أو المربى على الدونات وقدميه باردا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الدونات في البيت بمكونات اقتصادية وطعم خرافي سينول اعجاب اسرتك والنتيجة مضمونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.