نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على فوائد زبدة المانجو المذهلة للبشرة والشعر وطريقة استخدامها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تفكر في المانجو ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن على الأرجح هو اللب الأصفر البرتقالي الحلو للفاكهة الذي ينقلك على الفور إلى المناطق الاستوائية، لكن قد تتفاجأ عندما تعلم أن المانجو تحتوي على ما هو أكثر من ذلك، وهي النواة الخشبية الموجودة في وسط الفاكهة، فهي مليئة بالدهون الصحية والمواد المغذية التي يتم استخلاصها لصنع زبدة المانجو الكريمية.

كيف تستخلص زبدة المانجو

يتم صنع زبدة المانجو عن طريق الضغط البارد على الدهون الموجودة في نواة المانجو، مما ينتج عنه زبدة كريمية يمكن استخدامها على الجلد والشعر.

وزبدة المانجو ليس له أي رائحة تقريبًا ، لذلك يمكن استخدامه بسهولة كقاعدة في وصفات العناية بالجسم المنزلية أو حتى بمفردها.

وتحتوي زبدة المانجو على مضادات الأكسدة الطبيعية والفيتامينات A و E والأحماض الدهنية الأساسية.

فوائد زبدة المانجو

تأتي فوائد زبدة المانجو للبشرة والشعر من خصائصها الغذائية وتأثيراتها المغذية، وتشمل فوائدها:

ترطبذ البشرة والشعر

تحتوي زبدة المانجو على قوام شبه صلب، ولكنها تذوب بسرعة لتصبح زيتًا غنيًا عندما تلامس الجلد.

ويكون قوامه أخف من العديد من الزيوت النباتية أو أنواع الزبدة الأخرى ، لذلك لن تجعل الشعر الدهني بعد تطبيقها.

أيضًا تساعد على ترطيب الجلد والشعر وتهدئ المناطق الجافة، وتوفر حاجزًا وقائيًا وتمنع البكتيريا والمواد الكيميائية البيئية من دخول إلى مسام البشرة.

تساعد في إصلاح الجلد

العناصر الغذائية الموجودة في زبدة المانجو لها خصائص علاجية ، لذلك يمكن استخدامها لتعزيز ترميم الجلد وتوفير حماية للبشرة، وهي قادرة على إصلاح جلد القدم التالف والمتشقق

تحتوي على فوائد مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زبدة المانجو في تقليل أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للبشرة، تشير الأبحاث إلى أن الزيت المستخرج من نواة المانجو يحتوي على محتوى فينولي أكبر من العديد من الزيوت النباتية التجارية.

ويساعد وضعه على البشرة في تقليل تأثير الضغوطات البيئية عليها، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتعرض للتلوث الذي يمكن أن يتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات شيخوخة الجلد الأخرى.

لا تسد المسام

تعمل زبدة المانجو على توفير حاجزًا وقائيًا على الجلد ، وفي نفس الوقت لا تسد المسام،، لذلك لا تسبب حدوث بثور أو حبوب في البشرة بعد استخدامها.

تقلل من تكسر الشعر

تساعد الأحماض الدهنية المغذية في زبدة المانجو على تقليل تكسر الشعر الذي يحدث بشكل طبيعي مع مرور الوقت وعندما يصبح جفاف الشعر الذي يحدث بسبب كثرة استخدام الحرارة على الشعر.

كيف نستخدم زبدة المانجو على البشرة والشعر

تستخدم زبدة المانجو كبديل لزبدة الشيا في أي وصفة لترطيب البشرة أو الشعر، ويمكنك صنع وصفة زبدة الجسم المرطبة بزبدة المانجو بدلا من زبدة الشيا