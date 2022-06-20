كعبك هينور زى الاطفال.. بملعقتين ملح ودعي تشققات وخشونة الكعبين والسواد من أول استعمال فى دقيقتين فقط تفتيح وتقشير ونعومة كملكات الجمال

كعبك هينور زى الاطفال.. بملعقتين ملح ودعي تشققات وخشونة الكعبين ، الأقدام الجافة المشققة تكون بحاجة لوصفات طبيعية لعلاجها بشكل جدري، حيث أن تعتبر التشققات الظاهرة من علامات إهمال الاهتمام بالجسم ومن بين المشاكل المزعجة للسيدات والفتيات، ونحن نعلم أن جلد القدمين يصبح جاف ولا يوجد به غدد زيتية، ويكون سبب في الجفاف وتشقق الجلد، هذا الأمر يجعلها عرضة للتلوث والبكتيريا، وفي الكثير من الأحيان يجعلها تظهر بشكل سيئ للغاية، وقد يصل الألم أو انتشار العدوى، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم وصفات الطبيعية لعلاج تشققات القدمين في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك لها نتائج فعالة للغاية ولا تكلفك أموال كثيرة.

كعبك هينور زى الاطفال.. بملعقتين ملح ودعي تشققات وخشونة الكعبين

سوف نعد لكم مجموعة متنوعة من أفضل الوصفات الطبيعية من أجل التخلص من تشقق القدمين:ـ

الجلسرين والليمون

يساهم ذلك الخليط في أن يقوم بتخفيف مشكلة تشقق القدمين وترطيبها وهذا لأنه غني بالمواد التي تساعد على ترطيب الجلد .

. حيث أنه يساعد في تقشير الجلد الميت المتراكم على القدمين، أما بالنسبة للجلسرين وماء الورد يقوموا بترطيب البشرة وتقلل من تقشير الجلد وعلاج التشقق.

على القدمين، أما بالنسبة للجلسرين وماء الورد يقوموا بترطيب البشرة وتقلل من تقشير الجلد وعلاج التشقق. نقوم بإضافة الماء ونضع به ملعقة من الملح والقليل من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الجلسرين والقليل من ماء الورد.

يتم نقع القدمين في الماء الدافئ ولمدة تتراوح ما بين ربع ساعة وثلث ساعة.

يتم القيام بفرم القدمين بالحجر أو جهاز التنظيف ومن ثم تغسل بالماء الفاتر.

من ثم يتم ترطيب القدمين بالقليل من الجلسرين مع كمية قليلة من الماء وارتداء الجوارب.

الملح الانجليزي لتشقق القدمين