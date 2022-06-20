بمكونين من مطبخك قولي وداعا لحب الشباب وتمتعي ببشرة صافية زي الاطفال بدون آثار جانبية

وصفة للتخلص من حب الشباب، تبحث الكثير من النساء عن وصفة للتخلص من حب الشباب الذي يعد أحد أبرز المشاكل التي تؤرق جمالهن، خاصة وأن عملية القضاء على حب الشباب تتم ببطء على الرغم من أن المرأة قد تكون تستخدم الكثير من الكريمات ولكن دون جدوى، ويرجع ظهور حب الشباب في المقام الأول إلى الهرمونات، حيث تعاني النساء على وجه الخصوص من ظهور حب الشباب باعتدال في مراحل مختلفة من التغييرات الهرمونية مثل فترة الحمل وخلال الدورة الشهرية، واليوم سنقدم لكم وصفة طبيعية وغير مكلفة للتخلص من حب الشباب خلال فترة وجيزة دون حدوث أي أضرار على بشرتك، فتابعونا.

وصفة للتخلص من حب الشباب

وخلال السطور القادمة سنقدم لكم وصفة وصفة للتخلص من حب الشباب مكونة من مواد طبيعية رخيصة وموجودة في منزلك، وتمكنك تلك الوصفة من القضاء على نشكلة حب الشباب خلال وقت قياسي، حيث سنعتمد في تلك الوصفة على قشر الموز والبيكنج بودر، ويعرف الموز بفوائدة الجمة للبشرة، حيث أنه يساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، كما يساعد على ترطيبها وحمايتها من الجفاف والتشققات، ويعد قشر الموز من المواد الطبيعية المتوفرة على مدار العام في الأسواق بأسعار زهيدة، ولمكونات تلك الوصفة قومي باحضار ما يلي:

ملعقة كبيرة قشر موز مهروس.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

وللتحضير اتبعي ما يلي:

قومي بخلط المكونات السابقة معا، حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

قومي بتوزيع الخليط الناتج على المناطق التي يتواجد بها حب الشباب.

بعد مرور خمس دقائق قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر.

جففي بشرتك برفق باستخدام منشفة قطنية، ثم ضعى مرطب خالي من الزيوت.

للحصول على أفضل نتائج استخدمي الوصفة يوميا.

فوائد قشر الموز للبشرة

قشر الموز يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر مفيدة للبشرة، ويستخدم قشر الموز لعلاج عدد من المشاكل التي تخص البشرة: