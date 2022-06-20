حلي الكراميل بالشاميل من الحلويات المنعيشة اللذيذة في فصل الصيف، وهى حلى سهل ولذيذ ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت وبأقل التكلفة، ومن أنواع الحلويات المنعيشة والمحببة لدى الكبار والصغار فهي من الحلويات التي ترطب الجسم في الجو الحار الصيفي، وكما انها تتميز بقيمة غذائية عالية بالجسم الإنسان من الكالسيوم والمعادن لبناء العظام ومنع هشاشة العظام، ومن الحلويات المنعشة التي تتميز بطعم لذيذ ومنعيش لا يقاوم، وتتكون من مزيج الطبقات الحليب والكراميل اللذيذ الرائع الذى سيبهرك بطعم لذيذ، وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود سوى عشر دقايق فقط في تحضير البشاميل والكراميل لتصبح مزيج حلى رائع وجذاب لعائلتك وضيوفك، واليكم في خلال السطور التالية من موقع ثقفني ننشر لكم متابعينا أسهل طريقة حلي الكراميل بالشاميل بطعم شهي ومنعيش في الصيف وبمكونات بسيطة وغير مكلفة من خلال اتباع الخطوات التالية

أسهل طريقة حلي الكراميل بالشاميل بطعم شهي ومنعيش في للصيف

المقادير

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

لتر واحد من الحليب

نصف كوب سكر ناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا

صوص الكراميل

واحد ونصف كوب من الماء

ملعقتين كبيرة من النشا

نصف كوب من السكر

طريقة التحضير حلي الكريم كراميل البشاميل