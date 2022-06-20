بأسرار الهنود..معجزة كريم الخميرة والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

تبحث الغالبية العظمى من السيدات عن ماسكات ووصفات تساهم في تفتيح بشرتهن، خاصةً في فصل الصيف بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسيجية، وتلعب الخميرة الجافة دوراً فعالاً في تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار التي تعاني منها المرأة مع التقدم في العمر، حيث تحتوي على الخميرة على مضادات للأكسدة تحمي البشرة من الأكسدة والاسمرار، وتعطيها الحيوية والإشراقة، إلى جانب ذلك تحتوي الخميرة بدورها على العديد من الفيتامينات المهمة لتغذية البشرة، ويأتي فيتامين (ب) على رأسها، والذي يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، علاوةً على فيتامين (ب2) اليذ يساعد على التخلص من الخلايا الميتة والتحفيز من إنتاج خلايا جديدة “تقشير البشرة”.

كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نشا.

بيضه

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة

في وعاء متوسط الحجم، قومي بخلط الخميرة مع ملعقة زيت الزيتون، وتأكدي من إذابة الخميرة في الزيت.

أضيفي العسل الأبيض والدقيق إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامهم متجانس ومتماسك.

اغسلي وجهك بالماء والغسول، ثم افردي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، حتى تتأكدي من التخلص من كل بقايا الخليط.

لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، كرري الماسك مرتين كل أسبوع، ويمكنك وضع الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار مثل الأكواع والركب وتحت الإبطين.

وصفة الخميرة وزيت الزيتون لشد البشرة

ملعقتين من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون (يجب الاستغناء عن تلك الخطوة لأصحاب البشرة الحساسة).

طريقة التحضير