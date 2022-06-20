مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

يعرف جميع الأشخاص كفتة الأرز وذكرياتها الجميلة التي تجعل جميع أفراد الأسرة يتجمعون حول الأمهات لخطف صوابع كفتة الأرز المقلية، حيث أنها من الأكلات القديمة التي ظهرت منذ الأجداد، وتعتمد على إضافة الأرز إلى اللحم المفروم وعمل صوابع وقليها في الزيت أو وضعها في صلصة الطماطم، حيث يعشق الجميع الكفتة بكل أنواعها، فهي لذيذة المذاق وشهية وخفيفة، كما تفضل الأمهات طهيها لأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت أثناء الطهي، ولكن تعد كفتة الأرز الأكثر شهرة في عالم الكفتة، لذلك تبحث جميع الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل كفتة الأرز بكل تكاتها.

مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها

بحيث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكفتة وعن سر تماسكها وطعمها المميز، ولتحضير كفتة الأرز بكل تكاتها مثل المطاعم لابد من توفير المكونات التالية.

المكونات

كيلو من الأرز المطحون.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كزبرة خضراء مفرومة.

فلفل ألوان مفروم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحم.

ملعقة بيكنج بودر

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

8 فصوص ثوم مفرومين.

طريقة تحضير كفتة الأرز في البيت

لضمان نجاح أصابع الكفتة لابد من توفير المكونات السابقة، حيث تعتبر تلك المكونات نفس مكونات عمل الكفتة في المطاعم، حتى تضمني أن تكون طرية وناعمة ولذيذة في المذاق، كما تعتبر الكفتة من الأطعمة التى تحتاج إلى عدة تكات حتى تصبح مميزة في الطعم، ويمكن تحضيرها من خلال إتباع الآتي.