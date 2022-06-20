نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
يعرف جميع الأشخاص كفتة الأرز وذكرياتها الجميلة التي تجعل جميع أفراد الأسرة يتجمعون حول الأمهات لخطف صوابع كفتة الأرز المقلية، حيث أنها من الأكلات القديمة التي ظهرت منذ الأجداد، وتعتمد على إضافة الأرز إلى اللحم المفروم وعمل صوابع وقليها في الزيت أو وضعها في صلصة الطماطم، حيث يعشق الجميع الكفتة بكل أنواعها، فهي لذيذة المذاق وشهية وخفيفة، كما تفضل الأمهات طهيها لأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت أثناء الطهي، ولكن تعد كفتة الأرز الأكثر شهرة في عالم الكفتة، لذلك تبحث جميع الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل كفتة الأرز بكل تكاتها.
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها
بحيث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكفتة وعن سر تماسكها وطعمها المميز، ولتحضير كفتة الأرز بكل تكاتها مثل المطاعم لابد من توفير المكونات التالية.
المكونات
- كيلو من الأرز المطحون.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كزبرة خضراء مفرومة.
- فلفل ألوان مفروم.
- ملح وفلفل أسود.
- بهارات لحم.
- ملعقة بيكنج بودر
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.
- 8 فصوص ثوم مفرومين.
طريقة تحضير كفتة الأرز في البيت
لضمان نجاح أصابع الكفتة لابد من توفير المكونات السابقة، حيث تعتبر تلك المكونات نفس مكونات عمل الكفتة في المطاعم، حتى تضمني أن تكون طرية وناعمة ولذيذة في المذاق، كما تعتبر الكفتة من الأطعمة التى تحتاج إلى عدة تكات حتى تصبح مميزة في الطعم، ويمكن تحضيرها من خلال إتباع الآتي.
- نحضر بولة عميقة ونضع فيها الأرز المطحون واللحم المفروم ونقلب المكونات.
- بعدها يتم إضافة البهارات والكزبرة والفلفل والبصل والثوم والملح ونقلب جميع المكونات جيداً.
- نضع البولة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتبل جميع المكونات.
- نخرج البولة من الثلاجة ونبدأ في تقطيع الكفتة إلى أصابع.
- لقلي أصابع الكفتة نحتاج إلى زيت غزير ساخن ويتم رص أصابع الكفتة في الطاسة حتى تتحمر وتخرج على مناديل ورقية وتقدم.
- لتناول أصابع الكفتة في صلصة لابد من تحضير الصلصة أولا ووضع أصابع الكفتة بها بعد قليها
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