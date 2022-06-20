نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات بطعم أحلي من محلات البيتزا المشهورة في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بمكونات ، الجبنة الموتزاريلا أصبحت واحدة من أساسيات المطبخ المصري حيث يفضلها الكثير، فهي تدخل في الكثير من الأطعمة خاصة الأطعمة الإيطالية مثل البيتزا ويفضلها الكثير على وجه المكرونة بالبشاميل، حيث تعطى طعما ومذاقا مميزا للطعام، كما تتوفر العديد والعديد من الجبنة الموتزاريلا وهناك ما هو جيد ومنها ما هو ردئ ولا يعطى المطة المطلوبة، لذا اتجهت بعض السيدات إلى البحث عن أفضل أفضل طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات، وهذا ما سنتعرف عليه خطوة بخطوة في السطور التالية.
مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت
مكونات
لابد من توافر بعض المكونات لإعداد ألذ وأفضل جبنة مطاطية، وهذه هى المكونات:
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ٢ كيلو من اللبن ويفضل البقري.
- ربع كوب من عصير الليمون الطازج.
طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات
هناك بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة من الجبنة الموتزاريلا:
- بداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية من 300 إلى 350 درجة مئوية.
- نقوم بوضع اللبن في إناء كبير ثم نضعه في الفرن لحظات ونطفئ الفرن ولا نتنظر
- نقوم بترك اللبن يتخثر طوال الليل ثم نضعه على النار المتوسطة حتى يسخن ولا نتركه يغلى ولا نطفئ النار.
- نضيف الخل الأبيض والليمون إلى اللبن مع التقليب الجيد على نار هادئة.
- نلاحظ مع التقليب تكون كتلة من اللبن نجمعها على طرف الإناء ببطء حتى يصير مثل الكرة.
- نقوم بتكرار هذه الحركة لمدة حوالى ربع ساعة حتى تتجمع معا.
- نقوم بوضعها كرة اللبن في الماء المثلج ونشكلها بأيدينا حتى يصير قوامها ناعم ومتماسك.
- نقوم بتكرار العملية السابقة من حيث وضعها في المتبقي من اللبن ووضعها على النار مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق تقريبا.
- نخرج كرة اللبن ونضعها في الماء المثلج ونتركها لمدة دقيقتان ونخرجها ونضعها في الفريزر واستخراجها حين الاستخدام.
- هكذا يمكنك الحصول على أفضل جبنة موتزاريلا مضمونة 100% بمكونات طبيعية.
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