لازم تجربيها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات بطعم أحلي من محلات البيتزا المشهورة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بمكونات ، الجبنة الموتزاريلا أصبحت واحدة من أساسيات المطبخ المصري حيث يفضلها الكثير، فهي تدخل في الكثير من الأطعمة خاصة الأطعمة الإيطالية مثل البيتزا ويفضلها الكثير على وجه المكرونة بالبشاميل، حيث تعطى طعما ومذاقا مميزا للطعام، كما تتوفر العديد والعديد من الجبنة الموتزاريلا وهناك ما هو جيد ومنها ما هو ردئ ولا يعطى المطة المطلوبة، لذا اتجهت بعض السيدات إلى البحث عن أفضل أفضل طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات، وهذا ما سنتعرف عليه خطوة بخطوة في السطور التالية.

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

مكونات

لابد من توافر بعض المكونات لإعداد ألذ وأفضل جبنة مطاطية، وهذه هى المكونات:

نصف كوب من الخل الأبيض.

٢ كيلو من اللبن ويفضل البقري.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب ٣ مكونات

هناك بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة من الجبنة الموتزاريلا: