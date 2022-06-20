نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي سحر ملعقة النشا لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وازالة الاسمرار في دقائق في المقال التالي

تحب المرأة الاهتمام بنفسها وبنظافتها الشخصية في كل الأوقات وخاصة في فصل الصيف حيث الحرارة والتعرض الى الاسمرار، وقد نحدث هذه المشكلة للوجه واليدين والقدمين، وبسبب عوامل اخرى ايضا تبقى اليدين والقدمين معرضين للاسمرار مثل التعرض للمواد الكيميائية التى توجد فى المنظفات ايضا أشعة الشمس الضارة فهذه العوامل تؤثر على بشرة اليدين والقدمين، لذلك سوف نحضر وصفات من النشا لعلاج هذه المشكلة. النشا لتبييض اليدين والقدمين اولا: مكونات النشا والزبادي:- ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة. الخطوات:- يخلط الزبادي مع النشا وعصير الليمون حتى نحصل على خليط متماسك ناعم.

نضع الخليط على اليدين والقدمين ونفرك جيدا باليد وتترك لمدة نصف ساعة على البشرة.

نفرك بشكل دائري حتى نزيل الخليط من اليدين والقدمين بعد ذلك تشطف اليدين والقدمين بالماء والصابون.

تستخدم هذه الوصفة يومياً. ثانياً: مكونات النشا والليمون:- ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. الخطوات:- في وعاء نخلط النشا مع الليمون ثم نضيف زيت الزيتون ويقلب المزيج جيداً.

نضع المزيج على اليدين مع التدليك لمدة ٥ دقائق وهذه الوصفة نقوم بعمل تقشير لمنطقة اليدين حتى تصبح بيضاء وناعمة.

يستخدم هذا الخليط يوميا لمدة أسبوع. ثالثاً: مكونات خليط النشا وماء الورد:- ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. الخطوات:- نقوم بخلط النشا مع ماء الورد حتى تذوب النشا ثم نقوم بإضافة العسل ونقلب جيدا ثم نضع الخليط على اليدين والقدمين لمدة ٢٠ دقيقة ثم تشطف البشرة. مكونات خليط النشا والحليب ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة من ماء الورد. الخطوات:- نقلب المكونات مع بعضها نضع النشا مع الحليب البودر ثم نضع الطحينة وعليها ماء الورد واذا احتاج الخليط لمزيد من ماء الورد نضع ملعقة اخرى حتى يتكون مزيج متماسك.

نضع المزيج على اليدين والقدمين ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ويشطف جيدا المكان بالماء الفاتر.

يستخدم هذا المزيج مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة لن تصدقي سحر ملعقة النشا لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وازالة الاسمرار في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي سحر ملعقة النشا لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وازالة الاسمرار في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.