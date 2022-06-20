نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعرايس تبييض الوجه والجسم في دقائق ضعيها قبل الاستحمام سيزول سواد سنين من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات وخاصة العرائس قبل يوم الزفاف عن الطرق التي تساعد على التفتيح والتخلص من السواد الموجود في الجسم والبقع الداكنة التي توجد في الأبط وفي الأكواع والركب والرقبة مما يسبب لها الأزعاج الشديد لذلك بحثت جميع الفتيات جاهدة للتخلص من هذا السواد والبقع وجعل الجسم أبيض مثل الثلج ونجد بأن الحل في الدلكة حيث توضع الدلكة قبل الاستحمام ويتم تدليك الجسم بالكامل بها ثم نقوم بالاستحمام وهناك الكثير من الدلكات التي تساعد على تفتيح الجسم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الدلكات من خلال هذا المقال.

دلكة النشا للتفتيح الجسم

نجد أن النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

نشا.

ماء ورد.

شاي أخضر.

كركم.

زيت زيتون.

فازلين.

طريقة تحضير الدلكة

تحضر الدلكة بخطوات بسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح خطوات تحضير الدلكة من خلال النقاط التالية .

نحضر النشا ونقوم بخلطه مع الشاي الأخضر والكركم في وعاء.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد عليهم ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع الفازلين وزيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على جميع إنحاء الجسم ونقوم بتدليك الجسم جيدا به ثم نقوم بالاستحمام بعد ذلك.

تكرر الدلكة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

دلكة البن لتفتيح الجسم

تشتهر دلكة البن أو القهوةكثيرا في السودان ويستخدمها العرائس باستمرار وسوف نوضح طريقة عمل الدلكة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بن.

ماء ورد.

زيت سمسم.

طمي مغربي.

طريقة التحضير:

نحضر الطمي ونقوم بخلطة جيدا مع البن في وعاء ثم نقوم بوضع الماء عليهم بالتدريج ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بوضع زيت السمسم عليهم ونقلب جميع المكونات جيدا، نضع الخليط على البشرة والجسم وتدليكه جيدا بها ثم نقوم بالاستحمام جيدا وسوف نتخلص من الاسمرار والبقع وتفتيح الجسم في وقت قياسي.

تبيض الجسم بالكامل بالكامل

يمكن تفتيح الجسم بالكامل باستخدام خلطة معجزة تتكون من ملعقة الكركم السحري مع ملعقة من الدقيق مع ملعقة من زيت الزيتون ، ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس ثم قومي بوضع للخليط على الأماكن الداكنه الموجودة في الجسم واتركيها لمدة ربع ساعة مع الفرك سوف تبيض المنطقة بفعالية شديدة من أول استعمال