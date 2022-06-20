وصفة فورية لتبييض اليدين وإزالة سواد المفاصل ستجعل يديكي كالأطفال ناعمة بدون تشققات أو تجاعيد

نستعرض كثرة انتشار طرق تبييض اليدين بواسطة كريمات التفتيح إلا أن بعضها لا يأتي بنتيجة مطلوبة ولا يساعد على علاج سواد مفاصل اليدين، اليدين هو الجزء الظاهر دائمًا من الجسم المعرض لأشعة الشمس، وكثرة التعرض الشديد لأشعة الشمس قد تضر بالبشرة، لدينا اليوم وصفة ستعمل على تفتيح اليدين، وعلاج سواد مفاصل اليدين والأصابع، وعلاج تصبغ اليدين من الشمس، وهناك.أسباب أخرى تؤدي إلى اسمرار اليدين مثل الغبار والهواء الملوث، وأيضًا تعرض اليدين للمنظفات الكيماوية كل ذلك يساعد على ظهور التشققات والتجاعيد في مفاصل اليدين، في هذا المقال لدينا الحل لكل تلك المشاكل مجرد وصفة منزلية ولكنها ستغير الكثير وستقوم لتبييض اليدين وإزالة التجاعيد والتشققات بها.

تبيض فوري لليدين وإزالة سواد المفاصل والتجاعيد

هناك الكثير من الطرق الطبيعية لمعالجة سواد مفاصل اليدين، لكننا اخترنا اليوم أكثر وصفة مستخدمة في إزالة التشققات نهائيًا وهي وصفة البطاطس والليمون.

المعروف عن النشا أنها مفيدة جدًا لإزالة الإسمرار من البشرة والتي بدورها موجودة في حبات البطاطس بنسبة عالية، لذلك سنقوم بشرح طريقة عمل وصفة البطاطس والليمون لتبييض اليدين وإزالة سواد المفاصل في الفقرة التالية.

خطوات تحضير وصفة البطاطس والليمون

نقوم بجلب خلاط ثم نقوم بوضع حبات البطاطس به ونقوم بعصرها حتى تصبح عصير مملوء بالنشا.

ثاني خطوة هي إحضار ليمونة كبيرة واحدة ثم نقوم بقطعها نصفين ونقوم باستخلاص العصير منها.

نحضر وعاء ثم نقوم مزج كميات متساوية من مستخلص البطاطس ومستخلص الليمون.

نقوم بتوزيع الخليط على كامل اليدين وننتظر مدة لا تقل عن نصف ساعة.

كلما زادت فترة تركك الوصفة على يديك كلما زادت فعاليتها.

نقوم بتكرار هذه الوصفة كل يومين حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

وصفة الفازلين لتنعيم اليدين

نقوم بإحضار صحن ونضع به ملعقة كبيرة من الفازلين، ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نقوم بمزج المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نبدأ بتوزيع الخليط على اليدين قبل الخلود إلى النوم ونتركه حتى الصباح حتى نحصل على نتيجة مرضية.

بإمكانك إنتظار نصف ساعة ثم غسل يديك بالماء جيدًا.

يتم استخدام هذه الطريقة كل يوم ويتم ملاحظة الفرق بعد أسبوع من الاستعمال.

الخلطة المعجزة لتبيض اليدين

يمكن تفتيح اليدين بسهولة باستخدام ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من السكر مع ثلاث ملاعق من عصير الليمون ، مع التقليب المستمر تحصلي على خليط جاهز يمكنك وضعه علي اليدين مع التدليك المستمر لمدة ربع ساعة سوف تلاحظين أن يديكي أصبحت بيضاء كالثلج من أول استخدام لهذه الوصفة المذهلة فهي تعمل على تفتيح عمي