نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي صينية فراخ بالبصل ممكن تدوقيه طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل بالتتبيلة والخلطة السرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية الفراخ بالبصل تعتبر من أشهى الأكلات التي يتم تحضيرها بالفراخ، وهناك الكثير من الوصفات المتنوعة التي يمكن استخدام الفراخ فيها، كما أنها من أهم الأكلات الأساسية في حياتنا بشكل كبير، وقد يرجع ذلك إلى القيمة الغذائية العالية التي نحصل عليها بمجرد تناول الفراخ، أما عن وصفة اليوم، فهي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها من افضل الاكلات، كما أنها لذيذة الطعم ومن الاكلات المميزة، واليوم سنتعرف على طريقة تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

من أطيب والذ الاكلات السريعة التى يمكن تحضيرها بسهولة داخل المنزل وتقديمها للعائله كوجبة اساسيه يستفيد منها الجسم وتعتبر وجبة مغذية ومشبعة للجسم، أنها طريقه عمل الفراخ بالبصل بطعمها ورائحتها الشهيه التى لا تقاوم فهى تحتاج إلى مكونات ومستلزمات بسيطة لاعدادها فقط، عليكى أتباع هذه الطريقة لتحصلين على اطعم وجبة صحية من صنع يديك .

من اللحوم المفيدة للجسم التى تعتبر من أطيب والذ اللحوم قليلة الدهن الغنية بالبروتين المشبع والكالسيوم والحديد والعديد من الفيتامينات والمعادن الثمينة أنها الفراخ بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحيه المتعددة، فالذلك نقدم لكى وجبة متكاملة صحية غنية بالطعم والمذاق الطيب، أنها طريقه الفراخ بالبصل والبهارات المميزة التى تعطى رائحه وطعم جميل الوجبه الغذائيه المتكاملة التى تصلح كوجبة غداء او عشاء تمنح الجسم الشعور بالشبع والراحة لفترة طويلة .

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل والتتبيلة

تحضير صينية الفراخ بالبصل لاتحتاج الى وقت أو مجهود كبير، وسوف تحصلي على وجبة لذيذة ومحببة لكل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

عدد فرخة واحدة متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع.

ثلاث بصلات مقطعة شرائح.

اثنين مكعب مرقة دجاج.

كوبين من الماء.

خمس ملاعق من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل اسود.

رشة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير صينية الفراخ بالبصل

الفراخ من أهم الأكلات الأساسية التي نحبها بشكل كبير، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتم التنوع بشكل كبير في تقديمها، ولذلك فسوف نتعرف اليوم على وصفة من أهم وصفات الفراخ اللذيذة والمفيدة جدًا وهي الفراخ بالبصل، والتي سوف نقدمها لكم بشكل مبسط وغير مكلف وذلك من خلال متابعة هذا المقال.