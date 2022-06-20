لو بتشربي الشاي ضعي هذا المكون السحري لتخسيس وحرق دهون الكرش في 7 ايام تخسيس سريع

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تعرفي على طريقة تحضير وصفة الشاي لتخسيس الوزن وترهلات البطن والأرداف، حيث يمكنك تحضير وصفة الشاي مع الزنجبيل وتناولها بشكل منتظم، تعمل هذه الوصفة على شد ترهلات البطن والسيلوليت والحصول على قوام مثالي، حيث أن الزنجبيل له فوائد صحية متعددة وكانت هذه الوصفة واحدة من فوائدها الصحية والجسدية، ومشكلة الوزن الزائد هي مشكلة يجب الإسراع في إيجاد حل لها بدلًا من إهمالها والتسبب في عواقب وخيمة للجسم. وصفة الشاي لتخسيس الوزن والكرش والأرداف مكونات الطريقة ليمون حجمها متوسط.

زنجبيل مطحون.

شاي. طريقة التحضير:- قومي بعمل مشروب الشاي بالطريقة المعتادة الطبيعية وقومي بإضافة ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وقلبيها جيدًا.

اتركي المزيج حتى يبرد ثم قومي بتناول كوب منه يوميًا ويُفضل يوميًا قبل النوم بنصف ساعة لمدة شهر كامل. وصفة البابونج والزعتر لتخسيس الوزن

مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من البابونج.

نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

زعتر مطحون.

ربع ملعقة من السكر الأبيض.

ماء مغلي. طريقة التحضير:- قومي بوضع كل من إكليل الجبل والبابونج والزعتر في كوب مناسب وقلبي المزيج جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

أضيفي الماء المغلي في الكوب السابق وقلبي جيدًا ويمكنك تحليته بالسكر الدايت أو العسل الأبيض.

تناولي كوب كبير من المشروب يوميًا على الريق لمدة شهر كامل. وصفة الأفوكادو وعصير الليمون للتخسيس المكونات:- عصير ليمون (ثمرة ليمون كبيرة واحدة).

أفوكادو مهروس. طريقة تحضير الوصفة والاستخدام:- قومي بهرس ثمرة أفوكادو جيدًا في وعاء وأضيفي إليها عصير الليمون وقلبيها جيدًا.

ثم أضيفي ماء مغلي إلى الخليط وقلبيه جيدًا ثم ابدئي في تناوله يوميًا كوب كبير لمدة أسبوعين حتى تجدي نتائج ممتازة.

يعمل الأفوكادوعلى تقليل نسبة السعرات الحرارية في الجسم وتخفيض نسبة الدهون مما يؤدي إلى تقليل الوزن الزائد. وصفة قشر الرمان والعسل للتخسيس المكونات:- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

قشر رمان جاف مطحون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع كمية من الرمان المطحون مع ملعقة العسل الأبيض في وعاء مناسب وقلبي حتى يتجانس ويصبح عبارة عن عجينة متماسكة.

ثم قومي بوضع الخليط في الفريزر وقومي بتناول المزيج يوميًا على معدة فارغة. عمر شويل - جدة لو بتشربي الشاي ضعي هذا المكون السحري لتخسيس وحرق دهون الكرش في 7 ايام تخسيس سريع - ثقفني

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