نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقه فازلين تبييض فوري للجسم والاماكن الغامقة وازلة للشعر من الجسم كله بدون الم نهائيا في المقال التالي

بمعلقه فازلين تبييض فوير للجسم والاماكن الغامقة وازلة للشعر يمكنك الآن اتباع وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم سواء كان شعر الوجه أو الشعر الذي يظهر في الأماكن الحساسة، كما أن هذه الوصفة تساعد على التخلص من المناطق الداكنة في جسمك وفي وجهك أيضًا، فكل فتاة تحب أن تبدو بمظهر مميز أمام صديقاتها وخاصة أمام زوجها بدون أن تشعر بالحرج، وهذه الطريقة من أفضل الطرق والوصفات في إزالة الشعر والقضاء على المناطق الداكنة بسهولة وبدون ألم كما أنها غير مكلفة تمامًا. وصفة الفازلين لإزالة الشعر وتفتيح المناطق الداكنة مقادير الوصفة:- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كريم الفازلين الطبي. طريقة تحضير الخلطة:- قومي بخلط جميع المكونات السابقة باستثناء كريم الفازلين الطبي وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

بعد أن يتجانسوا قومي بإضافة الفازلين إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يصبح الخليط أشبه بالمعجون أو الكريم.

يجب أولًا غسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم افردي المزيج عليها جيدًا بطبقات كثيفة واتركيه لمدة ربع ساعة على الأقل.

يجف الخليط على المنطقة فقومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تقضي عليه من الجذور تمامًا وبدون ألم.

اغسلي المنطقة بعد ذلك بالماء البارد حتى تنغلق المسام ثم قومي بتجفيف المنطقة وترطيبها فالترطيب جيدًا في هذه الحالات.

اتبعي الوصفة مرتين أسبوعيًا على الأكثر حتى تجدي نتائج أكثر تميزًا وشعر منزوعًا من الجذور. وصفة تهدئة الاحمرار بعد إزالة الشعر الزائد مقادير الماسك:- ملعقة نشا ذرة كبيرة.

حليب بودرة.

عصير ليمون.

عسل نحل.

كريم فازلين طبي. طريقة التحضير:- قومي بوضع عصير الليمون في وعاء مناسب مع نشا الذرة وقلبي الخليط جيدًا ثم أضيفي الحليب واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات.

استمري في الخلط حتى تصبح لديك عجينة متماسكة ثم بواسطة فوطة قطنية ابدئي في وضع الخليط على المنطقة وليكن منطقة الوجه.

هذه الوصفة تساهم في تنظيف المنطقة وترطيبها ترطيب جيدًا ويمكنك اتباعها بعد كل مرة تقومي فيها في إزالة الشعر الزائد من الجسم فهي تهدئ من الاحمرار. عمر شويل - جدة بمعلقه فازلين تبييض فوري للجسم والاماكن الغامقة وازلة للشعر من الجسم كله بدون الم نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمعلقه فازلين تبييض فوري للجسم والاماكن الغامقة وازلة للشعر من الجسم كله بدون الم نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.