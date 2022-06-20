نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الزبادى بالخيار الطبيعي لعلاج الهالات السوداء تحت العين فى دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث النساء عن حل قوى يعالج الهلات السوداء تحت لأنها من اصعب المشاكل التى تصيب الوجه فالكثير منا يشعرون بالانزعاج عند ظهور الهالات لأنها تطفئ نضاره الوجه وتوحى بالتعب والارهاق الشديد، فمن الاسباب الرئيسيه التى تتسبب فى هذه الظاهرة، لخبطه فى الهرمونات وسوء التغذية السليمة خاصه عند مراحل النمو، وقله النوم واستخدام بعض المستحضرات التجميلية الضارة بصحة البشرة، لهذا ينصح بتناول الطعام الصحى وأخذ قسط من النوم الكافي والاهتمام بالترطيب اليومى للوجه، لاكن توجد طريقه طبيعيه تعالج الهلات السودا تحت العين بشكل سحرى وسريع جدا فإنها مكونات بسيطة متاحه لدينا داخل المنزل يمكنك استخدامها بآمان تام على هذه المنطقة الحساسة فى الوجه، فهى عبارة عن خليط طبيعى مكون من الزبادي والخيار الذين لهما القدرة العجيبة فى تبييض هذه المنطقة المصابة بالاسمرار، فإنها الطريقة الصحيحة للحصول على وجه ابيض خالى من الاسمرار وله نضاره مذهلة وبشكل دائم دون الحاجة إلى شراء العديد من المستحضرات التجميلية باهظة الثمن التى تكلفك الكثير من المال بدون فائدة، أنها أفضل الحلول الطبيعية المناسبة لجميع النساء التى تعانى من الهلات السوداء وظهور النمش بهذا الخطوط البسيطه تحصلين على أقوى مستحضر تجميل طبيعى يقضي على الهلات السوداء فى دقائق معدودة .

عند ملاحظة ظهور الهالات السوداء تحت تشعر النساء والفتيات بالقلق والتوتر لأنها تشكل انزعاج كبير لمعظمهم، أنها عادة تظهر من قله النوم أو فقدان الوزن أو الشهيه، فمن السهل صنع طريقه طبيعيه تعالج الهلات السوداء بشكل سحرى ووقت قصير جدا، عن طريق استخدام هذه الطريقة التى تبيض وتفتح منطقة العين الحساسة بكل أمان وسهولة أنها تعطى النضارة والشكل الجذاب للوجه فور الانتهاء من وضعها .

يجب علينا الاهتمام بصحة الوجه والحفاظ عليه من العوامل الخارجية المؤثرة على لون الوجه الطبيعى، فبعض من النساء والفتيات تعانى من ظهور الهلات السوداء تحت العينين هذا يوحى بالأرق والاجهاد، لاكن أنها مشكلة صحية صعبة وتسبب قلق لمعظمنا، لهذا نقوم باعداد هذه الخلطة الطبيعية لمعالجة الهلات السوداء تحت العين بشكل كامل وإعطاء الوجه النضارة والحيوية والاطلاله الجذابة التى تبحثين عنها .

افضل طريقه تعالج الهالات السوداء

مكونات ماسك الخيار لعلاج الهالات السوداء :

خياره مبشوره

علبه زبادى بيضاء

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر

طريقه استخدام كريم الزبادى بالخيار :

أولا نقوم بخلط الخيار المبشور مع علبة الزبادى جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا مع بعض ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر ونقلب جيدا حتى يصبح لون الخليط كريمى، ثم نحضر قطنه ونضيف عليها ماء الورد لتنظيف الوجه ومنطقه الهلات السوداء تحت العين بشكل جيد للتخلص من جميع الشوائب العالقة وتفتيح المسام، ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من هذا الكريم بحركة دائرية لضمان امتصاص الكريم جيدا يترك الكريم تحت العين لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة يوم بعد يوم للحصول على نتيجة سريعة للقضاء على الهلات السوداء تحت العين ومعالجتها بشكل طبيعى .