بأسرار الهنود.. زيت الزيتون والعسل أقوي خلطة هنديه لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ من الاستعمال الاول تطويل وتنعيم زي الحرير وصفة قنبلة

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بأسرار الهنود.. زيت الزيتون والعسل أقوي خلطة هنديه لتطويل الشعر بسرعة تعرفي على أقوى وأفضل خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه من التجاعيد والهيشان، فالشعر الناعم هو حلم بالنسبة إلى الكثير من الفتيات وكذلك الشعر الطويل لأنه يزيد من أنوثة الفتاة ويجعلها أكثر ثقة بنفسها، وطرق استخدام الكريمات التي تحتوي على كيراتين كيميائي وماكينات فرد الشعر التي تزيد من تلف الشعر وتقصفه وتكسّره، أما الخلطات الطبيعية تغذي الشعر وتحميه من أي عوامل خارجية قد تؤثر عليه إذ أنها تمدّه بطبقة عازلة لحمايته ومعالجته. خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه وصفة الأفوكادو والعسل مكونات الوصفة:- عدة كبسولات من فيتامين A.

ثمرة أفوكادو كبيرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب صغير من زيت الزيتون. خطوات التحضير وطريقة الاستخدام:- أضيفي المكونات كلها في علبة صغيرة معقمة وجافة وقلبيهم جيدًا وضعي العلبة داخل الميكروويف حتى يتم تذويب المكونات بحيث تتجانس وتختلط تمامًا.

اغسلي شعرك ونظفيه من الشوائب والكريمات والأتربة والزيوت.

ثم قومي بتقسيمه إلى خمسة أقسام ودلكي كل قسم بالخليط من الفروة حتى الأطراف.

اتركيه على شعرك ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بماء دافئ وشامبو خالص من الكبريت.

استمري على هذه الخلطة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة زيت الخروع والخل مكونات الوصفة:- بيضة واحدة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض. خطوات تحضير الخليط:- امزجي كل المكونات بداخل علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة ولا يوجد بها أي قطرات من الماء ولها غطاء محكم.

ضعي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا ويجب أن تكون الزيوت دافئة ومسخنة مسبقًا حتى يتم الخلط بشكل كامل.

اشطفي شعرك حيث إنه يجب أن يتم وضع هذه الوصفة على شعر نظيف ولا يوجد به أي أنواع من الكريمات والزيوت.

قسمي شعرك إلى أجزاء وافردي الكريم على كل جزء ودلكي جيدًا ثم قومي بتصفيف شعرك وارفعيه على شكل كعكة.

غطيه بغطاء رأس بلاستيكي واتركي الخليط عليه لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو واعتمدي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة بأسرار الهنود.. زيت الزيتون والعسل أقوي خلطة هنديه لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ من الاستعمال الاول تطويل وتنعيم زي الحرير وصفة قنبلة - ثقفني

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