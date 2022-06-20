طريقة عمل كباب الحلة باللحمة بالصوص البني بخلطة وتوابل لذيذة وبطعم شهي

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يحتاج جسم الإنسان لتناول البروتينات للمحافظة على صحة أجسامنا لأن هذه البروتينات مهمة ومفيدة للجسم وتعمل على بناء أنسجة الجسم وعضلاته ومن المأكولات المختلفة التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات وهي الفراخ أو اللحمة ونلاحظ أن العديد من الأطفال لا يقبلون على تناول اللحمة لذلك علينا بالبحث عن بعض الطرق التي يمكننا تناول اللحمة بها للإستفادة من البروتينات التي توجد بداخلها مثل إدخالها في كباب الحلة أو الكفتة أو المكرونة البشاميل باللحمة وتعتبر وصفة كباب الحلة من ألذ المأكولات الشهية الرائعة التي تبدو بطعم رائع وجميل ويمكننا تناول كباب الحلة بجانب العديد من المقبلات والإضافات الأخرى.
من المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار هي كباب الحلة لأنه يعتبر من المأكولات الغير مكلفة وعالي في قيمته الغذائية لأنه يحتوي على خضروات ذات قيمة غذائية كبيرة ويمكننا تناول هذه الوجبة مع العديد من المقبلات التي تعمل على فتح الشهية بجانب هذه الوجبة.
مكونات عمل وصفة كباب الحلة
- كيلو واحد من اللحمة.
- حبتان إثنان من البصل.
- حبتان إثنان من الطماطم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
طريقة عمل وصفة كباب الحلة
- أحضري اولا كيلو اللحمة وقومي بتقطيعه على شكل مكعبات وقومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضعهيا على نار عالية الحرارة وضعي مكعبات اللحمة بها واتركيها حتى تنضج قليلا.
- بعد ذلك احضري حلة أخرى وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضيفي حبتان إثنان من البصل مقطع مكعبات وحبتان إثنان من الفلفل الأخضر مكعبات وحبتان إثنان من الطماطم المكعبات وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك عليكي بإضافة كوب واحد من عصير الطماطم ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة وضيفي كمية من الماء بالمرق وضعي مكعبات اللحمة الناضجة وعليكي بتغطية الحلة لفترة من الوقت حتى تنضج جيدا.
- بعد التأكد من نضج قطع اللحمة وباقي المكونات الأخرى قومي برفعها من على النار وعليكي بتحضير طبق تقديم وقومي بوضع كمية من كباب الحلة ويصبح بذلك جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم مع العديد من المقبلات والإضافات الأخرى.
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