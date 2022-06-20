نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخلطي النشا على كريم بانثينول وضعيه لبشرتك 35 دقيقة وانسي الأسمرار والبقع والتصبغات نهائياً في المقال التالي
تبحث الغالبية العظمى من السيدات والفتيات عن بعض الوصفات التي تساعد على تبييض الوجه وجعله مثل الحليب وتعتبر من الوصفات التي تساعد على تبييض الوجه وتقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الكريمات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي تباع هذه الكريمات بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أن هذه الكريمات غير صالحة وضعها على البشرة لأنه هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تعمل على حساسية البشرة بشكل سريع وتعمل على تهيج الجلد وجعله غير مقبول، ويمكننا على الفور تجنب إستخدام تلك الوصفات نهائيا وعلينا بالإتجاه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء وذات شكل جميل ومن الوصفات التي تساعد على جعل البشرة بالشكل الذي تحلمين به هي وصفة البيض والقهوة والزبادي بالنشا وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى التي لها نتائج مبهرة.
وتوجد لدينا أقوى وصفة لتبييض الوجه وجعله ابيض كالحليب وناعم مثل الحرير وهي وصفة كريم البانثينول مع النشا وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تعطي إليكي كل ماتحلمين به بأقل تكلفة ممكنة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على نتائج جبارة.
مكونات عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا لتبييض الوجه
- خمسة ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا لتبييض الوجه
- عليكي وقبل تحضير هذه الوصفة بأن تقومي بغسل وجهك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من كريم البانثينول مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة من على بشرتك ثم عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد.
- بعد غسل بشرتك بالماء البارد تتمتعين ببشرة ناعمة ورائعة، قومي بتكرار إستخدام تلك الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع سوف تحصلين على نتائج مبهرة وبشرة جميلة وجذابة.
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