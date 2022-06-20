أخلطي النشا على كريم بانثينول وضعيه لبشرتك 35 دقيقة وانسي الأسمرار والبقع والتصبغات نهائياً

تبحث الغالبية العظمى من السيدات والفتيات عن بعض الوصفات التي تساعد على تبييض الوجه وجعله مثل الحليب وتعتبر من الوصفات التي تساعد على تبييض الوجه وتقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الكريمات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي تباع هذه الكريمات بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أن هذه الكريمات غير صالحة وضعها على البشرة لأنه هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تعمل على حساسية البشرة بشكل سريع وتعمل على تهيج الجلد وجعله غير مقبول، ويمكننا على الفور تجنب إستخدام تلك الوصفات نهائيا وعلينا بالإتجاه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء وذات شكل جميل ومن الوصفات التي تساعد على جعل البشرة بالشكل الذي تحلمين به هي وصفة البيض والقهوة والزبادي بالنشا وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى التي لها نتائج مبهرة.

وتوجد لدينا أقوى وصفة لتبييض الوجه وجعله ابيض كالحليب وناعم مثل الحرير وهي وصفة كريم البانثينول مع النشا وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تعطي إليكي كل ماتحلمين به بأقل تكلفة ممكنة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على نتائج جبارة.

مكونات عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا لتبييض الوجه

خمسة ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول مع النشا لتبييض الوجه