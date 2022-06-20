نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والفازلين سيجعل بشرتك صافية وأكثر شباباً مهما كان عمرك في المقال التالي
كريم النشا والفازلين من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، وتخلصنا من معظم مشاكل البشرة مثل التجاعيد والهالات السوداء وجفاف البشرة فالنشا معروف بفعاليته في تفتيح البشرة وجعلها صافية ونضرة، كما يعتبر الفازلين مرطب قوي للبشرة، أما زيت الزيتون فهو مضاد للأكسدة يساعد في تخلص البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة الغير مرغوب بها والتي تزعج كثير من السيدات والفتيات، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا والفازلين لبشرة صافية وأكثر شباباً مهما كان عمرك.
مكونات كريم النشا والفازلين
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نخلط في إناء بلاستيك ملعقة كبيرة من النشا والفازلين وملعقة صغيرة من زيت الزيتون حتى يمتزجوا مع بعض ويصبح القوام متجانس وكريمي.
- يمكن مضاعفة المكونات وحفظها في الثلاجة واستخدامها بشكل يومي قبل النوم على بشرة نظيفة.
- نقوم بوضع كمية من الكريم على البشرة ثم تدليكها وتركها على البشرة حتى الصباح ثم غسلها بالماء الفاتر للحصول على بشرة مشرقة وناعمة مثل الأطفال.
ماسك الفازلين والعسل
ماسك الفازلين والعسل من الوصفات التي تساعد على منع ظهور تجاعيد الرقبة والوجه والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العين والفم.
المكونات
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير
- قومي بخلط المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ثم نوزع طبقة من الكريم على الوجه والرقبة.
- تستخدم هذه الوصفة بفرد كمية من الكريم على بشرة نظيفة مع التدليك ثم تترك لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر وسنلاحظ الحصول على بشرة ناعمة وصافية.
- يفضل استخدامه بشكل يومي وهو من الوصفات التي لا تحتاج إلى استخدام مرطب بعدها لأن الفازلين سوف يحافظ على ترطيب البشرة لفترة طويلة بعد استخدامه كما أن العسل أيضاً يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها ويساعد النشا في الحصول على بشرة فاتحة ومشرقة فهى تعتبر وصفة متكاملة.
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