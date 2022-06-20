استغلي موسم المشمش واعملي عصير قمر الدين المركز فى المنزل وبأقل التكاليف

عصير قمر الدين المركز من انواع العصائر المشهورة، والذى يتم صنعه من المشمش وبما أننا فى موسمه فيجب علينا استغلاله وذلك بعمله كبير او تجفيفه أو عمله كلفائف ويمكنك تخزينه أيضا داخل الفريزر لفترة طويلة، لذلك يبحث الكثيرين عن الطرق الطبيعية السهلة والسريعة للتعرف على كيفية تخزينه واستغلاله وذلك بادخاله فى العديد من الوصفات، لذا يتم عمله كعصير او يدخل فى عمل الكيك او المهلبية والآيس كريم وغيرها من الوصفات، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز عصير قمر الدين المركز فى المنزل بالتفصيل.

مكونات عصير قمر الدين المركز

يحتوي عصير قمر الدين المركز على بعض المكونات المتوفرة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:

كيلو من المشمش.

٢ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كوب من الماء.

١/٤ كوب من عسل الجلوكوز.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل عصير قمر الدين المركز سهلة وبسيطة ويمكنك تجهيزه فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: