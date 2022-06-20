نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استغلي موسم المشمش واعملي عصير قمر الدين المركز فى المنزل وبأقل التكاليف في المقال التالي
عصير قمر الدين المركز من انواع العصائر المشهورة، والذى يتم صنعه من المشمش وبما أننا فى موسمه فيجب علينا استغلاله وذلك بعمله كبير او تجفيفه أو عمله كلفائف ويمكنك تخزينه أيضا داخل الفريزر لفترة طويلة، لذلك يبحث الكثيرين عن الطرق الطبيعية السهلة والسريعة للتعرف على كيفية تخزينه واستغلاله وذلك بادخاله فى العديد من الوصفات، لذا يتم عمله كعصير او يدخل فى عمل الكيك او المهلبية والآيس كريم وغيرها من الوصفات، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز عصير قمر الدين المركز فى المنزل بالتفصيل.
مكونات عصير قمر الدين المركز
يحتوي عصير قمر الدين المركز على بعض المكونات المتوفرة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:
- كيلو من المشمش.
- ٢ كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- كوب من الماء.
- ١/٤ كوب من عسل الجلوكوز.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل عصير قمر الدين المركز سهلة وبسيطة ويمكنك تجهيزه فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار كيلو مشمش طازج ونغسله جيداً بالماء حتى يصبح نظيف تماما.
- ثم نخرج منه النواة ونقطعه الى قطع صغيرة ونضعه فى حلة مناسبة ونضيف عليه كوب الماء ونضعها على النار.
- نتركه على نار متوسطة حتى يغلي لمدة ٢٠ دقيقة ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضعه فى وعاء الخلاط ونخلطه جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً.
- ثم نرجعه الى الحلة مرة أخرى ونضعه على نار متوسطة ونضيف عليه السكر وعسل الجلوكوز مع التقليب المستمر حتى يغلي.
- بعد ذلك نضيف عليه ملعقة كبيرة من ملح الليمون مع الإستمرار فى التقليب حتى يصبح الخليط سميك ويتبخر الماء ويصبح الخليط سميك.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.
- ثم نوزع الخليط داخل أكياس ثلاجة ونغلقه كويس ثم نضعه فى الفريزر لوقت استخدامه.
- وبكده بيكون عندك عصير مركز يمكنك الاحتفاظ به أيضا داخل برطمان زجاج داخل الثلاجة ويمكنك تخفيف بالماء عند عمله ووضعه فى الخلاط حتى تحصلين على القوام المطلوب وبالف صحة وهنا.
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