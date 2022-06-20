نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهربي من حر الصيف واصنعي الآيس كريم فى المنزل بدون ماكينة ولا مضرب وبعدة نكهات في المقال التالي

يعتبر الآيس كريم من الحلويات الصيفية اللذيذة، والتى يكون عليها إقبال كبير وخاصة فى فصل الصيف وذلك للتخلص من حرارة الجو وترطيب الجسم، كما انه مغذي ومفيد لأنه يصنع من اللبن والفواكه أيضاً وبنكهات متنوعة، وهو من الحلويات الباردة المفضلة لدى الكبار والصغار ولكن شرائه من الخارج يعد مكلف الى حد ما بالنسبة لمحدودي الدخل، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعمله فى المنزل وبدون تكلفة باهظة، لذا سوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الآيس كريم متعدد النكهات فى المنزل بالتفصيل. مكونات الآيس كريم متعدد النكهات يحتوي الآيس كريم متعدد النكهات على بعض المكونات الصحية والمفيدة وموجودة فى المنزل وبتديكى كمية كبيرة وهى كالتالي: للخليط الأول ٢١/٢ من اللبن السائل.

٢١/٢ ملعقة كبيرة من الكاسترد البودر.

١/٢ كوب من السكر. للخطوة الثانية كوب من الكريم شانتيه البودر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

١١/٢ كوب من اللبن البارد. لعمل النكهة ملعقة كبيرة من بودرة التانج بطعم البرتقال أو المانجو.

كوب من الكريز أو أى نوع فاكهة موجود عندك.

ملعقة كبيرة من الكاكاو. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الآيس كريم متعدد النكهات سهلة وبسيطة جداً وبيطلع ناعم وجميل زى المحلات وأحلى وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به المكونات الأولى من اللبن وبودرة الكاسترد والسكر. نقلبهم مع بعض كويس جداً ثم نضعهم على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى حتى يغلي ويثقل قوامه شوية. بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه حتى جانبا حتى يبرد. ثم نحضر وعاء الخلاط ونضع به المكونات الثانية من اللبن البارد والكريم شانتيه البودر وملعقتين السكر ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم الخليط السابق بعد ما برد ونخلطهم مع بعض كويس جداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً. ثم نقسم الخليط على ثلاث أجزاء فى أطباق ونضع فى الطبق الأول مثلاً الكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً. وفى الطبق الثانى نضع بودرة العصير حسب ما تحبوا طعمه. أما الطبق الثالث فنضيف عليه الفاكهة بعد خلطها كويس فى الخلاط بدون اضافة ماء ونخلطهم مع بعض كويس. بعد ذلك نقوم بوضعهم داخل الفريزر ونغطيهم بغطاء محكم وبعد مرور ساعتين نخرجه ونقلبه بالملعقة ثم ندخله الفريزر مرة أخرى لمدة ساعتين او أربع ساعات تانى حتى يتماسك ويتجمد. ثم نخرجه من الفريزر ونغرفه فى كاسات ويقدم وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة اهربي من حر الصيف واصنعي الآيس كريم فى المنزل بدون ماكينة ولا مضرب وبعدة نكهات - ثقفني

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