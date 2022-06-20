وصفة كورية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع غامقة وتصبغات من أول أستخدام

وصفة الكركم مع النشا من الوصفات الكورية التي تساعد على جعل البشرة بيضاء وجميلة ورائعة، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات إسمرار البشرة وتعتبر البشرة البيضاء النقية من أكبر الأشياء التي تجعل الفتيات يظهرون بأفضل شكل من الأشكال وتلجأ العديد من الفتيات للتخلص من مشكلة إسمرار البشرة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة وتعتبر هذه الأجهزة غير مقبولة لأنها ثقيلة على البشرة ولا تتحملها وتسبب لها حساسية مفرطة لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الإستخدامات واللجوء إلى هذه المراكز.

الوصفات الكورية من اقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وجعلها جميلة وصافية ومشرقة وبإمكاننا خلط القهوة مع الزبادي وزيت جوز الهند وبوضع هذه الوصفة على البشرة بطريقة يومية وخلال إسبوع واحد فقط سوف تلاحظين النتيجة الجبارة التي تحلمين للوصول إليها من بسرة مشرقة وبيضاء وناعمة كالحرير لذلك علينا بإستخدامها.

مكونات عمل وصفة كورية لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة كورية لتفتيح البشرة