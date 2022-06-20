نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كورية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع غامقة وتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي
وصفة الكركم مع النشا من الوصفات الكورية التي تساعد على جعل البشرة بيضاء وجميلة ورائعة، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات إسمرار البشرة وتعتبر البشرة البيضاء النقية من أكبر الأشياء التي تجعل الفتيات يظهرون بأفضل شكل من الأشكال وتلجأ العديد من الفتيات للتخلص من مشكلة إسمرار البشرة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة وتعتبر هذه الأجهزة غير مقبولة لأنها ثقيلة على البشرة ولا تتحملها وتسبب لها حساسية مفرطة لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الإستخدامات واللجوء إلى هذه المراكز.
الوصفات الكورية من اقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وجعلها جميلة وصافية ومشرقة وبإمكاننا خلط القهوة مع الزبادي وزيت جوز الهند وبوضع هذه الوصفة على البشرة بطريقة يومية وخلال إسبوع واحد فقط سوف تلاحظين النتيجة الجبارة التي تحلمين للوصول إليها من بسرة مشرقة وبيضاء وناعمة كالحرير لذلك علينا بإستخدامها.
مكونات عمل وصفة كورية لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة كورية لتفتيح البشرة
- عليكي اولا وقبل تحضير وإستخدام تلك الوصفة الكورية الجبارة عليكي بغسل بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد التأكد من نظافة وجهك والتخلص من أي شوائب أو متسخات به عليكي بتحضير وإعداد ذلك الوصفة لوضعها على بشرة نظيفة.
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الكركم مع ملعقتان كبيرتان من النشا وعليكي بتقليب النشا والكركم ببعضهما جيدا حتى يندمجو.
- بعد ذلك الإندماج عليكي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- بعد وضع جميع مكونات هذه الوصفة عليكي بتقليب ذلك المكونات جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام كريمي.
- بعد الحصول على ذلك القوام الكريمي قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك وفي مناطق تحت العين مع التدليك أثناء وضع تلك الوصفة لمدة ثلاث دقائق.
- بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على بشرتك لمدة ثلاثون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين من هذه الوصفة وتصبح بشرتك نظيفة وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على بشرة بيضاء وجذابة.
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