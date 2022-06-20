طريقة كيك جوز الهند مناسبة للدايت والتخسيس بدون دقيق سهلة وسريعة

يحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا إلى تناول بعض القطع من الحلويات التي تتناسب مع نظامهم الغذائي وفي نفس الوقت تشبه رغبتهم في تناول الحلويات دون أن يؤثر ذلك على النظام الغذائي الخاص بهم.

وهناك الكثير من أنواع الحلوى التي تعد خصيصا للدايت وللأنظمة الغذائية وأيضا تصلح لبعض المرضى الذين يمتنعون عن تتناول الحلويات ومن أشهى وألذ طرق الحلويات للدايت هي كيك جوز الهند.

كيك جوز هند للدايت والتخسيس

والتي تعد بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبمكونات بسيطة وفي نفس الوقت لذيذة وشهية ومغذية فهيا بنا نتعلم طريقة اعداد كيك الجوزهند معا:

مكونات تحضير كيك جوز الهند للدايت:

5 ملاعق كبيرة من دقيق جوز الهند. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. ربع كوب من الحليب الخالي الدسم. 2 قطعة من الجبنة الكيري. كيس من السكر الدايت أي نوع.

طريقة تحضير كيك جوز الهند للدايت:

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والفانيليا والزبدة ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نضيف إليهم دقيق جوز الهند والبيكنج بودر والحليب ونقوم بمزجهم جيدا.

نقوم بإحضار صينية صغيرة الحجم وندهنها بالزبدة ونضيف إليها خليط الكيك.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء صغير نضع فيه الجبن الكيري والسكر الدايت والفانيليا وقليل من الحليب.

ثم نقوم بمزج المكونات جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة صوص الجبنة على الكيك بعد إخراجها من الفرن ونرش جوز الهند فوقها.

مكونات تحضير كيك جوز الهند:

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

علبة من الزبادي متوسطة الحجم.

كوب من السكر الأبيض البودر.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من المربى.

طريقة تحضير كيك جوز الهند: