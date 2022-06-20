بحبة من البيض اعملي كيكة الكوكيز الشهية بمكونات بسيطة لكي ولأولادك في المنزل

تعد كيكة الكوكيز من الحلويات التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل لتحلية رائعة لكي ولأولادك في المنزل وتناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والزبدة ومكونات آخرى بسيطة، ايضا طريقة تحضير هذه الكيك لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، كما انها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ومفيدا أيضا للأطفال فهناك كثير من الامهات لا يردن لأطفالهن شراء منتجات غير معروفة المصدر من الخارج، وهناك من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الكوكيز الشهية بسهولة في المنزل بدون تعب او مجهود.

مقادير عمل كيكة الكوكيز الشهية

تحتوي كيكة الكوكيز على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البني.

حبة من البيض.

كوب ونصف من دقيق الشوفان

نصف كوب من الشكولاتة.

للحشو

٢٥٠ جرام من الشكولاتة الغامقة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كيكة الكوكيز الشهية بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة مع السكر البني حتى نحصل على خليط ممتزج. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الدقيق ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نضيف قطع من الشكولاتة على العجين مع الخلط حتى يتجانس العجين. بعد ذلك نقوم بصب نصف العجينة في قالب دائري متحرك، ثم نضيف الشكولاتة ونفردها بشكل جيد ثم نضيف إليها باقي العجين. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى كيكة كوكيز شهية بأقل تكلفة لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-