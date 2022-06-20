لشد تجاعيد الوجه اعملي كريم الكركديه والنشا السحري لجمال البشرة في أيام قليلة

يعد كريم الكركديه والنشا من الكريمات المشهورة التي تعمل على شد تجاعيد البشرة والحصول على بشرة جميلة ورائعة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لشد التجاعيد والحصول على بشرة شبابية ولامعه بدون أي مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذا الكريم في البيت، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الكركديه والنشا والفازلين ومكونات آخرى، حيث يعمل هذا الكريم على التخلص من تجاعيد البشرة كما يوحد لون البشرة ويقضي على الهالات السوداء كما انه مرطب هائل للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركديه والنشا السحري للتخلص من تجاعيد الوجه بشكل فوري من اول مرة.

مكونات عمل كريم الكركديه والنشا

يتكون كريم الكركديه والنشا من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الكركديه البودرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الكركديه والنشا السحري للتخلص من التجاعيد يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الماء مع النشا وماء الورد ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة مطحون الكركديه مع التقليب حتى تذوب المكونات بشكل جيد. ثم بعد ذلك نضع الوعاء في حمام ماء ساخن مع إضافة الفازلين وزيت جوز الهند على الخليط مع التقليب حتى يمتزج الخليط ونحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نضع الكريم في علبة فارغة ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ثم نقوم بغسل الوجه حتى نتخلص من الشوائب والأتربة، ثم نقوم بتطبيق الكريم ونتركه على الوجه لمدة ٣ ساعات.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونجففه بشكل جيد، وسوف نحصل على نتيجة مبهرة وبشرة وردية ولامعه كالأطفال.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-