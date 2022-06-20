حتقدري تعملي كل الكمية دي من المحشي الكرنب في اقل من ساعة

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عمر شويل - جدة محشي الكرنب من الأكلات المصرية الشهيرة ويقدم أيضا في بعض الدول العربية بأسماء مختلفة وطرق مختلفة المحشي في أغلب ومعظم الطاولات و الموائد يكون هو الطبق الرئيسي بكل أنواعه. ويقدم بجانب البط أو اللحمة وهو من الأكلات السهلة السريعة التحضير وذات مذاق شهي ولذيذ. أسرع طريقة لتحضير محشي الكرنب هناك طرق كثيره لتجهيز أكلة المحشي ولهذا قمنا بايضاح طريقة سهلة جدا لتجهيز أكلة المحشي الكرنب. مكونات تحضير محشي الكرنب: كرنب متوسطة.

كيلو إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

كوب كبير من البقدونس المفروم. كوب كبير من الشبت المفروم.

كوب كبير من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كيلو من عصير الطماطم الطازجة.

5 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب كبير من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من النعناع الجاف المطحون.

شوربة لحم أو دجاج. طريقة تحضير محشي الكرنب: نقوم بإحضار إناء عميق وكبير ونضع فيه كمية مناسبة من الماء وملعقة صغيرة من الملح. نرفع الإناء على النار ليغلي ثم نضيف إليه أوراق الكرنب لتسلق ثم يصفى. بعد ذلك نقوم بتقطيع أوراق الكرنب إلى مربعات بحجم مناسب للحشو. في إناء نرفعه على النار نضيف القليل من الزيت ونضيف إليه البصل ويقلب جيدا. ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون وتقلب جيدا. ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم وتترك على النار حتى يتم تمام التسبيك جيدا. ثم نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليبرد قليلا ثم نضيف له صلصة الطماطم. بعد ذلك نضيف الأرز المغسول والمصفى ونضيف إليه الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء. ثم نضيف النعناع المطحون وباقي كمية الزيت ثم نقوم بمزج جميع المكونات جيدا. نقوم بإحضار ورق الكرنب المقطع ونضع فيه كمية مناسبة من خلطة الأرز ثم نلفه رول جيدا. ثم نقوم بإحضار إناء نضع فيه أصابع محشي الكرنب بطريقة منتظمة. نقوم بإضافة مقدار مناسب من شوربة اللحمة أو الدجاج حتى يقارب تغطية المحشي. نرفع إناء محشي الكرنب على نار عالية حتى يغلي ويشرب الشوربة. بعد ذلك نقوم بخفض النار على المحشي ونتركه لينضج على نار هادئة ثم يقدم ساخنا. مكونات تحضير محشي الكرنب: كرنب صغيرة. بصلة متوسطة مفرومة. 3 ملاعق كبيرة من السمنة. كوب كبير من عصير الطماطم. 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة. ربطة من البقدونس المفروم.

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