كريم القهوة كولاجين طبيعي للبشرة لتفتيح وشد الوجه وإزالة التجاعيد نهائيًا

كريم القهوة ، كريم طبيعي جدًا وآمن على البشرة يعمل على تفتيح البشرة وشد الوجه يساعد في التخلص من التجاعيد التي تظهر حول منطقة العينين وفي الرقبة وخطوط الوجه التي تظهر حول الفم، كريم طبيعي وفعالة يحتوي على مواد طبيعية وفعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، فهو كريم طبيعي رائع جداً ويعتبر حل طبيعي لكل مشاكل البشرة، حيث يسعى العديد من الفتيات والسيدات للحصول على كريمات طبيعية تعمل على العناية بالبشرة والحفاظ عليها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها، ويعتبر هذا الكريم من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية البديلة للكريمات غالية الثمن، فهو كولاجين طبيعي للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم القهوة الكريم السحري لحل جميع مشاكل البشرة.

مكونات عمل كريم القهوة الطبيعي

يتكون الكريم من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

حبة صغيرة من الموز.

3 ملاعق صغيرة من القهوة.

كوب من الماء الساخن.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم القهوة الكولاجين الطبيعي لشد البشرة من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

لتحضير الكريم نقوم أولاً بعمل محلول القهوة في طبق نقوم بإضافة 3 ملاعق صغيرة من القهوة، ثم نقوم بإضافة كوب من الماء الساخن إليها. ثم نقلب المكونات جيدًا ثم نترك الخليط جانبًا لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطيته. نقوم بتقشير حبة الموز ثم تقطع قطع صغيرة ثم توضع في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إليها حوالي 5 ملاعق كبيرة من محلول القهوة السابق. ثم نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ثم نخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جدًا. يسكب الخليط في عبوة زجاجية ونحكم إغلاقه جيدًا، ثم يوضع في الثلاجة ويحتفظ به لمدة أسبوع كامل.

طريقة استخدام الكريم