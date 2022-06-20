ب 10 جنيه مكون جبار أقوي من الكيراتين ضعيه علي شعرك الخشن ساعة واحدة سيتحول إلى خيوط حرير

الكثير من النساء يرغبن في شعر طويل وناعم وخالي من التقصف والتساقط، يبحثون هنا وهناك وعبر الإنترنت عن كريمات لتطويل الشعر لحل تلك المشكلة ولكن مع زيادة الأسعار في الوقت الحالي، أخذن منعطف آخر وبدأنا بالبحث عن وصفات طبيعية بمكونات متوفرة في المنزل دون الحاجة لصرف المال، هذا المقال يشمل أفضل الوصفات التي تم تجربتها وكانت بمثابة كيراتين طبيعي لفرد الشعر، جميع مكونات الوصفات التي سيتم ذكرها في المقال موجودة في كل منزل.

كيراتين سحري ضعيه يوم واحد علي الشعر يجعله حرير ناعم

أول وصفة سنقوم بعرضها هي وصفة القرنفل لتطويل الشعر وتكثيفه، اخترنا القرنفل لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد المهمة في تعزيز الدورة الدموية بالشهر وتقليل التساقط وجعل الشعر أكثر نعومة من ذي قبل، ومكونات الوصفة هي:

شامبو لغسيل الشعر.

قرنفل.

زجاجة غطاء بخاخ.

ماء.

وعاء صغير.

خطوات تحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه

بعد التعرف على مكونات وصفة القرنفل، اليكم الان خطوات تحضير الوصفة والتي تتمثل في:

نقوم بإحضار وعاء صغير ثم نضع به القرنفل بعد أن يتم تقطيعه إلى فصوص صغيرة ثم نضعه على النار و نملأ نصف الوعاء بالماء وننتظر حتى يتم غليان القرنفل.

نقوم برفع القرنفل من على النار ثم نقوم بالانتظار حتى يبرد ثم نقوم بفصل ماء القرنفل عن فصوص القرنفل.

نقوم بجلب زجاجة غطاء بخاخ ثم نضع بها مقدار مناسب من الشامبو يتناسب مع مقدار ماء القرنفل ثم نضع ماء القرنفل في الزجاجة ونقوم بإضافة قليل من فصوص القرنفل للمزيج.

يتم رج الزجاجة قبل الاستعمال جيدًا.

ثم نقوم بغسل شعرنا بالطريقة المعتادة ونستخدم هذه الوصفة كبديل الشامبو.

يتم تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا.

الأسبرين لتنعيم الشعر الخشن

يحتوي الأسبرين على حمض السالسيلك الذي بدوره مفيد جدًا لفروة الرأس، حيث يمنع تساقط الشعر ويحافظ على الشعر من الجذور حتى الأطراف، يمكننا أن نقوم بإضافته إلى الشامبو بعد أن نقوم بسحقه حتى يصبح كالمسحوق ثم نتركه لمدة ٢٤ ساعة مع الشامبو في زجاجة مغلقة حتى تتفاعل ذرات الشامبو مع ذرات الأسبرين، ثم نقوم بغسل شعرنا بالطريقة المعتادة.