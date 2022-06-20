الحل السحري للقضاء علي التجاعيد نهائياً مهما كان عمرك

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عمر شويل - جدة الحل السحري للقضاء علي التجاعيد من منا لا يرغب في الحصول على بشرة صحية ومشرقة؟ النساء على استعداد لإنفاق أموالهن للبقاء شابة وجميلة. يقضون ساعات في صالونات التجميل، ويملأون حماماتهم بالكريمات والأقنعة باهظة الثمن، والبعض لا يؤمن بالإجراءات التدخلية مثل الجراحة التجميلية على الرغم من ذلك ، فإن عدم الرضا ثابت.ومع ذلك ، في كثير من الأحيان، يتجاهلون القوة غير العادية للطبيعة الأم في بعض الأحيان، لا يكون الحل في الخزانة العلاجات المنزلية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا هل تعلم أن بعض الأطعمة تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة؟ من بينها خضروات شهيرة ذات خصائص مهدئة للجلد.

الحل السحري للقضاء علي التجاعيد

البطاطس تحارب الشيخوخة بشكل فعال ولكنه يحتوي أيضًا على الكبريت الذي تبين أنه عامل قوي مضاد للشيخوخة: فهو يساهم في تكوين الكولاجين وبالتالي يعزز مرونة الجلد من جانبه، سوف يقوم الفوسفور بتجديد الجلد. يكفي للحد من جميع التجاعيد الظاهرة! في هذا الماسك، استخدام عصير الليمون ليس بالأمر الهين: بفضل خصائصه القابضه ، فإنه يقلل من جميع عيوب البشرة. ناهيك عن أن الأحماض (الستريك والماليك) تساعد في محو الخلايا الميتة لتحفيز تجديد الخلايا بلطف.

لتحضير هذا الكريم المعجزة نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي 2 ملاعق كبيرة بطاطس نيئة مبشورة 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

اخلط جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصل على قوام ناعم.

قومي بإزالة المكياج وتنظيف وجهك للحصول على بشرة نظيفة تمامًا.

ضع الكريم على وجهك ورقبتك وصدرك

استفد من أصابعك عن طريق القيام بحركات دائرية.

اتركي الماسك لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل شطف وجهك بالماء الساخن.

نوصي بوضع هذا القناع قبل النوم.

بشرة خالية من التجاعيد أو بقع الشيخوخة

هذا ماسك مميزة لبشرة و بدون تجاعيد أو بقع الشيخوخة.

مكونات :

بياض بيضة واحدة

1 ملعقة كبيرة بطاطس طازجة مبشورة

طريقة التحضير

يجب أن تخفق بياض البيض حتى تتكون رغوة سميكة.

أضف تفاح الأرض نظفي وجهك جيدًا وضعي القناع.

اتركيه 20 دقيقة للراحة قبل الغسيل بالماء الساخن.

بياض البيض، الغني بالبروتينات ، له تأثير شد وفوائد كبيرة مضادة للأكسدة للبشرة الناقصة.

ضع أحد هذين الماسكين ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر. بدل مع الماسك الثاني في الشهر التالي. ستلاحظ فرقًا على الفور: بشرتك أنعم وأكثر نعومة وإشراقًا!

وصفات طبيعية تخلصك من تجاعيد الرقبة

السبب الأكثر شيوعًا للتجاعيد في منطقة الرقبة هو ترهل الجلد ، والذي يمكن أن يكون نتيجة الشيخوخة. لتقليل ظهور هذه الخطوط القبيحة ، ستحتاج إلى استخدام بعض المكونات الأكثر قوة. القهوة المطحونة فعالة جدًا في تقليل الندبات والعيوب ومن المعروف أنها تعمل على تفتيح البقع العمرية. لطالما استخدم العسل لقدرته على ترطيب البشرة وتوحيد لونها ، مما يجعله إضافة رائعة لروتين جمالك، كما أن زيت الزيتون وعصير الليمون و الجلسرين وبياض البيض والفازلين عندما تصنع منه خليط على منطقة رقبتك، اتركه لمدة ساعتين أو أكثر. ثم اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف، كرر إذا لزم الأمر حتى تتحقق النتائج المرجوة.