أضرار الشعرية سريعة التحضير الـ “نوديلز” على البنات

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات والأمهات عن أضرار الشعرية سريعة التحضير، وذلك بعد انتشار الكثير من الأقاويل التي تشير لوجد بها العديد من الأضرار التي قد تصيب الهرمونات لدى البنات، في حالة تناولهم الشعرية سريعة التحضير.

أضرار الشعرية سريعة التحضير على البنات

الشعرية سريعة التحضير من الأكلات السريعة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار، على الرغم من أنها من الوجبات التي دائمًا تثير حولها حالة من الجدل، خاصة وإن هناك بعض الأشخاص سريعًا ما يشعرون بالأعياء عقب تناولهم لها، وعلى الرغم من ذلك فهي الوجبة المفضلة للكثير من الشباب وأيضًا الأطفال.

أكد المعهد القومي للتغذية مرات عديدة على أن الشعرية سريعة التحضير، من الأكلات التي يسبب الإفراط في تناولها الكثير من الأضرار، فهي من الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من النشويات، وبالتالي فهي تسبب زيادة كبيرة في الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة، بالإضافة إلى أنها تكون السبب في عدم الاهتمام بتناول الأطعمة المفيدة للجسم، مثل الألبان والفواكهة وأيضًا الخضروات.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأطباء يمنعون تناول الشعرية سريعة التحضير، وعلى رأسهم الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، وقد قالت في هذا الصدد: “إن مخاطر الشعرية سريعة التحضير تكمن في تلك المادة التي تضاف للأطعمة المصنعة، والتي تعرف باسم جلوتامات الصوديوم، والتي تقوم بإكساب الأطعمة المصنعة الطعم الذي يفضله الكثيرون، ولكن الإفراط في تناول هذه المادة يكون له تأثير سلبي على الجهاز العصبي”.