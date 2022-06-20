مقبلات كل يوم مخلل الخيار اليومي في المنزل بأشهى طعم

يعتبر الخيار المخلل من أفضل المقبلات المشهورة في كثير من البلاد العربية والتي يعشقها الكبار والصغار والتي لا غنى عنها على المائدة حيث أنها يتميز بمذاقه الشهي والرائع ويمكننا تناوله كنوع من المقبلات ويمكن وضع الخيار في مكونات السلطة أو مكونات السندوتشات وخاصة الشاورما ويفضل كثير من ربات المنزل إعداده في البيت لأفراد العائلة حيث أن طريقة تحضير سريعة ومكوناته بسيطة غير مكلفة ويحتوي الخيار على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويعمل على فتح الشهية.

مقادير عمل مخلل الخيار في المنزل

نصف كيلو من الخيار صغير الحجم

كوب واحد من الماء

كوب واحد من الخل الطبيعي

أربع فصوص من الثوم

ملعقة كبيرة ونصف من الملح

ورقة من الغار المجفف

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار المجفف

طريقة تحضير مخلل الخيار في المنزل

نحضر برطمان محكم الغلق ونقوم بغسله جيدا ونتركه حتى يجف.

أولا نقوم بغسل الخيار جيدا مع فركه جيدا تحت الماء حتى نتأكد من إزالة الشوائب والأتربة الموجودة على الخيار.

ثم نقوم بإزالة الأجزاء الموجودة في الساق على الخيار.

يمكن تقطيع الخيار بشكل طولي حتى يتخلل بشكل أسرع.

ثم نقوم بهرس فصوص الثوم ونضعها في البرطمان ونضيف إليه الشبت والفلفل الأحمر الحار المجفف وورق الغار المجفف.

بعد ذلك نحضر كوب الماء ونضع به الملح ونقوم بالتقليب جيدا حتى نتأكد من ذوبان الملح.

ثم نحضر وعاء ونضعه على نار متوسطة ونضيف إليه كوب الماء وكوب الخل الطبيعي مع التقليب حتى يبدأ الخليط في الغليان، ثم نرفعه من على النار.

بعد ذلك نضع الخليط الساخن في البرطمان مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا.

ثم نضيف إليهم الخيار بعد أن يبرد الخليط مع رصه بشكل طولي مع التأكد من غمر الماء لشرائح الخيار.

بعد ذلك نقوم بإغلاق البرطمان جيدا ونقوم بحفظه في الثلاجة لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام حتى ينضج الخيار.

يمكن حفظ الخيار المخلل في الثلاجة لعدة أسابيع بعد نضجه.

فوائد الخيار

من الجدير بالذكر أن الخيار عندما نأكله يقوم بالحفاظ على انتظام الهضم ويزيد من بكتيريا المعاء النافعة الصحية، وأيضا يساعد على حل مشكلة عسر الهضم ويعمل على عدم الإمساك ويجعل الجلد مرطب من داخلة مما يساعد على الظهور بالنضارة وهو يدخل في كثير من ماسكات البشرة ويخلص الجسم من السموم التي تصيب الجسم.