مكون واحد يضاف للشامبو لتحصلي على شعر مثل الفنانات وطريقة تحضير الشامبو لفرد الشعر وتنعيمه

هل مللتم من كافة الطرق المعروفة من أجل تطويل وتكثيف الشعر وعدم جدواها؟ سواء كانت الطرق عالية التكلفة أو المنخفضة إليكم وصفتنا لكم اليوم والتي هي عبارة عن مكون سحري يضاف إلى الشامبو عند كل استحمام من أجل شعر ناعم ولامع ولعلاج التقصف والهيشان تابعوا معنا للتعرف على هذا المكون السحري.

مكون سحري مع الشامبو لعلاج الشعر

المكون السحري الذي نتحدث عنه اليوم هو القرنفل الذي أثبت فاعليته في علاج جزء كبير من مشاكل الشعر خاصةً تكثيف نموه وتنشيط الدورة الدموية من أجل إنبات المزيد من الشعر وتقليل التساقط، حيث أن من أبرز وأهم فوائد القرنفل للشعر:

يقلل من تساقط الشعر مع الوقت وفي مدة قصيرة. يوفر تغذية كبيرة ومستمرة لفروة الشعر حتى يستطيع الشعر مواجهة كافة العوامل التي تضره وتتسبب في تساقطه. يستطيع معالجة قشرة الشعر بعد فترة قصيرة من الاستخدام. يعمل على ملء فراغات فروة الشعر ببصيلات شعر أكثر لهذا يصبح الشعر كثيفًا. قادر على حل أكثر من مشكلة من مشاكل الشعر مرة واحدة وبسهولة. يساعد في تنظيف وتعقيم فروة الشعر من أي دهون أو قشرة تسبب الحكة.

استخدام القرنفل لعلاج الشعر

بعد معرفة كافة الفوائد السابقة كيف يمكن استخدام القرنفل مع شامبو الشعر من أجل علاج جميع مشاكل الشعر؟، إليكم الخطوات القادمة: