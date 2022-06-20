بثلاث مكونات فقط حضري خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بدون عجن أو تخمير

خبز الطاسة السريع ، من أفضل أنواع الخبز السهل السريع الذي يتم تحضيره بدون الحاجة إلي إضافة الخميرة أو أي مادة من المواد الرافعة مثل البيكنج بودر، ويتم تحضيره من ثلاث مكونات فقط متوفرة داخل كل منزل ولا يخلو أي منزل منها، كما أنها مكونات غير مكلفة وفي متناول الجميع، كما أنه لا يحتاج إلي تسويته داخل الفرن، فهو خبز سهل وسريع مناسب مع العديد من الأكلات مثل الشاورما فهو بديل لخبز التورتيلا، كما أنه مناسب مع العديد من الحشوات مثل الجبن أو المربى أو العسل فهو رائع ويتميز بقوام طري جدًا، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة.

مكونات عمل خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة

يتم تحضير الخبز من خلال خطوات سهلة وسريعة باستخدام المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بدون عجن أو تخمير بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الماء ثم نضيف الملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً ثم يضاف إلي الماء ثم نقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتي يذوب الدقيق في الماء تمامًا ويصبح خليط سائل بدون تكتلات. نغطى العجينة بكيس بلاستيك، ثم تترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق فقط.

طريقة تسوية الخبز