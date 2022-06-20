نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث مكونات فقط حضري خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بدون عجن أو تخمير في المقال التالي
خبز الطاسة السريع ، من أفضل أنواع الخبز السهل السريع الذي يتم تحضيره بدون الحاجة إلي إضافة الخميرة أو أي مادة من المواد الرافعة مثل البيكنج بودر، ويتم تحضيره من ثلاث مكونات فقط متوفرة داخل كل منزل ولا يخلو أي منزل منها، كما أنها مكونات غير مكلفة وفي متناول الجميع، كما أنه لا يحتاج إلي تسويته داخل الفرن، فهو خبز سهل وسريع مناسب مع العديد من الأكلات مثل الشاورما فهو بديل لخبز التورتيلا، كما أنه مناسب مع العديد من الحشوات مثل الجبن أو المربى أو العسل فهو رائع ويتميز بقوام طري جدًا، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة.
مكونات عمل خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة
يتم تحضير الخبز من خلال خطوات سهلة وسريعة باستخدام المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- 3 أكواب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
يتم تحضير خبز الطاسة السريع بالعجينة السائلة بدون عجن أو تخمير بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نضيف الماء ثم نضيف الملح ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً ثم يضاف إلي الماء ثم نقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتي يذوب الدقيق في الماء تمامًا ويصبح خليط سائل بدون تكتلات.
- نغطى العجينة بكيس بلاستيك، ثم تترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق فقط.
طريقة تسوية الخبز
- نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم نقوم بمسح المقلاة بالزيت باستخدام منديل ورقي.
- ثم نقوم بصب مقدار من العجينة في الطاسة باستخدام ملعقة كبيرة أو باستخدام كوب (يفضل أن تكون كمية العجين المضافة مناسبة لحجم الطاسة).
- نقوم بتحريك المقلاة يمين ويسار حتي يتوزع العجين بداخلها على شكل دائرة.
- نترك الخبز حتي يجف وجه العجين وتظهر فقاعات صغيرة على الوجه، ثم يقلب على الجهة الأخرى.
- نستمر في تقليب الخبز كل نصف دقيقة على الجانبين حتي ينتفخ الخبز ويأخذ اللون الذهبي من الجانبين.
- نرفع الطاسة عن النار ثم نرفع الخبز ويوضع في طبق ونقوم بتغطيته بفوطة.
- ثم نقوم بمسح الطاسة مرة أخرى بالزيت ثم نضعها على النار ونتركها حتي تسخن مرة أخرى على نار متوسطة ونكرر نفس الخطوات السابقة.
- يترك الخبز حتي يبرد، ثم يقدم مع العدد من الأكلات بألف هنا وشفا.
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