نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل التكاليف حضري الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل في المقال التالي

تعتبر الطحينة من أفضل المقبلات التي لا غنى عنها على المائدة وتعد من السلطات الشهية التي يمكن تناولها بجانب الأكلات حيث يمكن تناولها بجانب البطاطس المقلية والمشويات سواء الأسماك بجميع أنواعها أو الفراخ أو اللحمة، وتتميز بمذاقها اللذيذ والرائع الذي يعشقه الكبار والصغار وتحتوي الطحينة على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة حيث أن بها كثير من الفيتامينات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل الطحينة البيضاء في المنزل بدلا من شرائها من المحلات. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل ثلاثة أرباع كوب من السمسم الأبيض

نصف كوب من زيت الزيتون

كوب واحد من الدقيق الأبيض طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل أولا نقوم بتنقية السمسم من جميع الشوائب جيدا.

ثم نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها السمسم حتى يتم تحميصه ويأخذ اللون الذهبي.

يجب مراعاة عدم وصول السمسم للون البني أثناء تحميصه حتى لا يصبح لون الطحينة غامق.

ثم نحضر مطحنة التوابل ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح قوامه ناعم.

بعد ذلك نحضر الخلاط ونضع به الزيت والدقيق ونقوم بخفقهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمسم المطحون تدريجيا مع الاستمرار في الخلط ويمكن إضافة قليل من الزيت على حسب حاجة الخليط.

نستمر في الخلط حتى يصبح قوام الطحينة كثيف.

ثم نحضر برطمان نظيف ونضع به الطحينة ونغلقه بإحكام لحين الاستخدام. مقادير عمل سلطة الطحينة في المنزل ربع كوب من الطحينة

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

عصير نصف الليمونة

كوب واحدة من الزبادي

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

بهارات

ملح وفلفل أسود

بقدونس للتزيين طريقة عمل سلطة الطحينة في المنزل أولا نحضر الخلاط ونضع به الثوم والزبادي والطحينة ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بإحضار طبق آخر ونضع به عصير الليمون والخل والبهارات وزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح ونضيف قليل من الماء الدافئ، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا.

نضيف الخليط إلى خليط الطحينة في الخلاط مع الاستمرار في الخلط.

ثم نضع الطحينة في طبق التقديم ونضع عليها البقدونس للتزيين، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة بأقل التكاليف حضري الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل التكاليف حضري الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.