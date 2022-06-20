للتبيض الفوري..أقوى كريم طبيعي من النشا وماء الورد للتفتيح وشد تجاعيد الوجه

ماء الورد والنشا للتبيض من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء، ويعتبر ماء الورد من الأشياء التي تدخل في كافة مستحضرات التجميل وأثبت فعالية في تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي وإعادة إليه نظارته وحيويته من جديد، لذلك عندما يتم إضافة النشا تزداد أهمية الوصفة السحرية، لذلك من الضروري استخدام هذه الوصفة باستمرار كي تلاحظين الفرق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم ماء الورد والنشا للتبيض، والتخلص من تصبغات الوجه.

كريم ماء الورد والنشا للتبيض

يمكن معرفة طريقة عمل كريم طبيعي للتفتيح من ماء الورد والنشا للتبيض الفوري من خلال المكونات والخطوات التالية، فتلك المكونات طبيعية وموجودة في كل منزل، يمكن تحضيرها واستخدامها بكل سهولة بمواد منزلية، فهو فعال وأمن تماماً على البشرة، يجعلها نضرة وذو إشراقه مميزة.

المكونات

ربع كوب من الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كافة المكونات السابقة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

يغسل الوجه جيداً بالماء كي تتخلص من الأتربة، ونقوم بتجفيفه.

نضع الخلطة على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

من ثم يتم غسل الماسك جيداً بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد من أجل غلق المسام المفتوحة والتخلص من البثور السوداء.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة اللبن وماء الورد والنشا

المكونات

ملعقة من اللبن.

مقدار ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ربع كوب من عصير الخيار.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به كلاً من ماء الورد والنشا واللبن وعصير الخيار، ومن ثم نقلب المكونات جيداً.

نضع هذا الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف.

يغسل الوجه جيداً بالماء للتخلص من الخليط.

من المهم تكرار هذه الوصفة للحصول على بشرة نضرة خالية من البقع وتصبح البشرة بيضاء مثل الثلج، ووداعاً لكريمات الأسواق التجارية.

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