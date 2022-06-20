معجزة بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في دقائق أقوى كيراتين طبيعي منزلى بدون تكاليف

معجزة بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة ، يرغب العديد من السيدات من الحصول على شعر ناعم وأملس ومفرود بكافة الطرق، وسواء كان بالاستعانة بالكريمات الكيميائية أو بالمعالجة الحرارية مثل المكواة ومصفف الشعر وغيرها من الطرق، وعلى الرغم من أن ذلك الوسائل تقوم بفرد الشعر ولكنها في النهاية تسبب ضعفه وتقصفه، لذلك تتجه السيدات بالفترة الأخيرة لتطبيق الطرق الطبيعية الخاصة بالعناية بالشعر الجاف والمجعد، وأصبحت عملية فرد الشعر بالخميرة من أهم الوصفات التي أصبحت كوسيلة طبيعية من أجل التخلص من مشاكل الشعر المجعد، دعونا اليوم نتعرف على أهم فوائد الخميرة العامة لخصلات الشعر.

معجزة بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة

قناع الخميرة وزيت جوز الهند لفرد الشعر

المكونات:ـ

3 ملاعق من الخميرة.

4/3 كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم خلط زيت جوز الهند في إناء معدني ويتم وضعه على النار ويترك حت أن يصبح الخليط دافئ ويتم تطبيق الخليط عل الشعر المبلل ويترك مدة لا تقل عن ساعة.

من ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو.

ننصح بتكرار هذا القناع على الأقل مرتين من كل أسبوع للحصول لى نتائج سريعة.

قناع الخميرة وزيت الزيتون

يتم تحضير هذا القناع للقيام بفرد الشعر ويكون من السهل تمشيطه وذات إطلالة متألقة من خلال:ـ

أخذ 4 ملاعق من الخميرة مع ملعقتين من زيت الزيتون وكمية مناسبة من الماء.

نقوم بإذابة الخميرة مع زيت الزيتون ويضاف لها بعد ذلك القليل من الماء حتى أن نحصل على قوام متوازن.

من ثم يتم توزيع الخليط على الشعر بالتساوي ولكن مع مراعاة تغطية الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعة نصف قبل أن يتم القيام بغسل الشعر بالماء والشامبو.

ماسك الخميرة والعسل

لكل من يعاني من مشكلة الشعر المجعد أو تساقط لشعر بشكل مستمر سواء كان بسبب أو بدون سبب تتمكن من إنهاء ذلك المشكلة من خلال ملعقة خميرة واحدة ع طريق تحضير ماسك العسل والخميرة واتباع هذه الخطوات:ـ