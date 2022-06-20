كنز رباني عظيم في تبييض العرايس بالنشا بهذه الطريقة ومن أول استعمال فوري وتحدي هيحول جسمك

يدخل النشا في العديد من الوصفات الطبيعية نظرا لأن له العديد من الفوائد على البشرة، فهو يعمل على علاج التهابات البشرة، ويزيد من نضارتها ولمعانها وتفتيحها، وإن الخلطات الطبيعية هي الأفضل دائما حيث لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الجلد، بل هي طبيعية بالكامل وتقوم بتغذية البشرة وعلاجها بشكل جيد.

كنز رباني عظيم في تبييض العرايس بالنشا

إن خلطة النشا والخل من الخلطات القوية جدا في التبييض والترطيب، فهي تعمل على إزالة السواد الذي يوجد في البشرة وفي جميع أجزاء الجسم، ونظرا لأن النشا له العديد من الفوائد للبشرة يدخل في صناعة الوصفات الطبيعية، ويعمل النشا على تغذية البشرة وزيادة نضارتها وتفتيحها وذلك لأنه يحتوي على مرطب طبيعي يقوم بإعطاء البشرة نعومة ويجعل الجلد لطيف.

وإن الخل هو من أفضل المقشرات الطبيعية، حيث يساعد على التخلص من اسمرار الجلد، ولذلك إن تلك الوصفة هي من الخلطات الطبيعية التي تساعد على علاج البشرة، وإن تلك البشرة هي أفضل من الوصفات الكيميائية التي تعمل على الاضرار بالبشرة.

طريقة عمل خلطة النشا والخل

المكونات:

معلقتان كبيرتان من الخل.

معلقة ونصف كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف ليمونة.

معلقتان كبيرتان من ماء الورد.

علبة معقمة ونظيفة.

المكونات:

أولا: يتم وضع إناء على النار ويتم وضع عصير الليمون به والسكر وماء للورد ويتم إضافة النشا بالتدريج.

ثانيا: يتم تقليب الخليط جيدا حتى يتجانس، ثم يتم إضافة الخل، ويتم تقليب الخليط على نار هادئة قليلا ثم يتم إطفاء النار.

ثالثا: يتم تقليب الخليط بسرعة وذلك حتى لا يتكون أي تكتلات بالخليط.

رابعا: ثم قم بوضع الخليط على النار مجددا حتى يتم الحصول على خليط كريمي ثقيل ليكون ثابت على بشرتك.

خامسا: ثم يتم ترك الخليط حتى يبرد تماما ثم قم بوضعه في علبة نظيفة معقمة ويتم حفظة في الثلاجة.

سادسا: ويمكن أن يتم استخدام تلك الوصفة على البشرة كل يوم قبل النوم ثم عند الاستيقاظ يتم غسل البشرة.

عند المداومة لمدة شهر على تجربة تلك الوصفة الطبيعية المجربة سيتم الحصول على النتائج المرغوب فيها، ولذلك يمكنك تجربتها قبل زفافك بشهر واحد.