نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمله في المطاعم الباذنجان المخلل بتتبلية مميزة في المقال التالي
الباذنجان المخلل بتتبلية المطاعم حيث يعتبر الباذنجان المخلل من أفضل أنواع المخللات الأكثر طلبا، حيث أنه من المقبلات اللذيذة وتسعى الكثير من السيدات لمعرفة أفضل طريقة لعمله في المنزل مثل الذي يوجد في المطاعم وذلك حتى تضمن لأسرتها نظافة المخللات وخوفا على سلامتهم، والآن من خلال مقالنا هذا يتم تقديم أفضل طريقة للباذنجان المخلل، وذلك حتى يغطي نفس نتيجة المطاعم بكل سهولة.
الباذنجان المخلل بتتبلية المطاعم
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بالتتبيلة اللذيذة مثل التي توجد في المطاعم، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- كيلو باذنجان من النوع العروس.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.
- خمس حبات من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- فلفل حار على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الباذنجان اللذيذ، والذي يعتبر من ألذ المقبلات على السفرة ويقبل على تناوله الكثير، وإليكم طريقة عمله كالآتي:
- يغسل الباذنجان جيدا حتى يتم التخلص من الأتربة العالقة به.
- ثم يتم تجفيفه جيدا ويترك جانبا.
- يتم إحضار وعاء عميق به ماء حتى يغطى الباذنجان ونتركه حتى يتم الغليان.
- بعد مرور ربع ساعة نري أن الباذنجان تم نضجه نرفعه من على النار.
- نخرج الباذنجان من الماء ونضعه في طبق.
- يقسم الباذنجان بالطول وفي طبق آخر نضع الثوم المفروم.
- ثم نضع الفلفل الحار على الثوم ويقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع كلا من الشطة والملح والكزبرة والكمون على الخليط، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- نضع التتبيلة في نصف الباذنجان ونوزعها جيدا إلى أن ننتهى من الكمية كلها.
- ثم نضع زيت على وجه الباذنجان في علبة ونضعه في الثلاجة.
- وإذا أردنا تخليله مدة طويلة يجب وضعه في برطمان مثل تخليل الخيار المخلل.
- البعض لا يرغب من وجود القشرة الخارجية فمن الممكن تقشيره.
- نخرج من الثلاجة الكمية المراد تناولها وترك الباقي في الثلاجة.
- من الأفضل عدم نزع القشرة الخارجية حتى يظل سليم أكبر فترة ممكنة.
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