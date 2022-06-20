سر عمله في المطاعم الباذنجان المخلل بتتبلية مميزة

الباذنجان المخلل بتتبلية المطاعم حيث يعتبر الباذنجان المخلل من أفضل أنواع المخللات الأكثر طلبا، حيث أنه من المقبلات اللذيذة وتسعى الكثير من السيدات لمعرفة أفضل طريقة لعمله في المنزل مثل الذي يوجد في المطاعم وذلك حتى تضمن لأسرتها نظافة المخللات وخوفا على سلامتهم، والآن من خلال مقالنا هذا يتم تقديم أفضل طريقة للباذنجان المخلل، وذلك حتى يغطي نفس نتيجة المطاعم بكل سهولة.

الباذنجان المخلل بتتبلية المطاعم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بالتتبيلة اللذيذة مثل التي توجد في المطاعم، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كيلو باذنجان من النوع العروس.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.

خمس حبات من الثوم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

فلفل حار على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الباذنجان اللذيذ، والذي يعتبر من ألذ المقبلات على السفرة ويقبل على تناوله الكثير، وإليكم طريقة عمله كالآتي: