كريم طبيعي من النشا والقهوة للتبيض الفوري ونفخ الخدود

كريم النشا والقهوة للتبيض ونفخ الخدود، من المعروف مدى أهمية استخدام دقيق النشا على البشرة من أجل تفتيحها وتخليصها من الجلد الميت وإزالة الشوائب العالقة بين أنسجة وخلايا البشرة، كذلك ماسك القهوة يعد من أقوى أنواع الماسكات الطبيعية المفيدة لإبراز جمال ونضارة البشرة، وعندما يتم خلط دقيق النشا مع حبوب القهوة تصبح الخلطة سحرية في تنظيف البشرة من خلال تقشيرها وترطيبها وإزالة طبقات الجلد الميت المتراكم عنها، ومن خلال المقال التالي سوف نوفر لكم طريقة تحضير كريما النشا والقهوة للتبيض ونفخ الخدود.

كريم النشا والقهوة للتبيض ونفخ الخدود

يعد كريم النشا والقهوة من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية الممتازة في تبيض وتفتيح البشرة وتنظيفها من الدهون الزائدة والتخلص من البثور والحبوب والبقع السوداء التي تعيق من جمال البشرة، كما أن هذا الكريم علاج طبيعي للوجه النحيف، حيث يمتلك مجموعة من الفيتامينات والمركبات الكيميائية التي تعمل على تسمين الوجه ونفخ الخدود، وهذه أهم مكونات وأسهل خطوات تحضيره:

مزج ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة المطحونة مع القليل من ماء الورد.

إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق نشا الذرة إلى المزيج السابق.

تقليب النشا مع القهوة وماء الورد جيداً ثم يخلط معهم فنجان صغير من زيت جوز الهند.

تحضير إناء صغير مملوء بكوب من الماء النقي ويترك حتى تمام الغليان.

إضافة مزيج الكريم إلى هذا الإناء مع التقليب المستمر للحصول على قوام كريمي كثيف وثقيل.

رفع مكونات الكريم عن النار ويوضع في علبة كريم زجاجية صغيرة، ثم يتم غلقها جيداً.

توزيع القليل من هذا الكريم على البشرة بعد غسلها جيداً، ثم يترك لمدة ثلاثون دقيقة حتى أن تجف تماماً.

غسل البشرة بالماء الفاتر جيداً لإزالة آثار الكريم، مع ضرورة استخدام هذا الكريم مرتين أسبوعياً.

فوائد النشا والقهوة للبشرة