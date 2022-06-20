بكوب سمنة اصنعي معمول السميد بالعجوة السعودي أجمل حلويات العيد الناعمة

معمول السميد بالعجوة السعودي من المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناولها العديد من الناس، ويعرف المعمول بمكوناته البسيطة التي لا يخلو أي بيت منها، وهو من الحلويات الجميلة التي تتميز بقوامها الدائب وطعمها الرائع ورائحتها الجميلة عند إضافة بعض النكهات إليها مثل الهيل والمحلب الذي يعطي له طعم لذيذ، كما يتميز بحشوة العجوة التي تجعل الكثير من الأطفال يرغبون في تناوله بشكل دائم، كما يحتوي المعمول على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول السميد بالعجوة أجمل حلويات العيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل معمول السميد بالعجوة

يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ربع كيلو من السميد الناعم.

ربع كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.

ربع كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

كوب من السمنة الدافئة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير معمول السميد بالعجوة أجمل حلويات العيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بوله كبيرة ونضع بها الدقيق، والسميد، والبكينج بودر، والملح، والحبهان، والمحلب، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة السمنة، والزيت، ثم نعجن برفق حتى يتشرب الدقيق السمنة تمامًا. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل. نغطي العجين بكيس من البلاستيك، ثم نضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يصبح العجين متماسك. نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها جانبًا حتى ترتاح قليلاً. نحضر طبق كبير ونضع به العجوة، والزبدة، والقرفة، ثم نعجنهم مع بعض حتى تصبح العجوة طرية وناعمة وسهلة التشكيل. نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة. نقوم بتوزيع كرات العجوة على دوائر العجين ونغلقها جيدًا حتى تصبح مثل الكرة. نحضر قالب التشكيل ونضع بها كرات العجين ونضغط عليها بواسطة اليد حتى نحصل على الشكل المناسب. نقوم برص المعمول على صينية كبيرة الحجم، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

سر نجاح معمول السميد بالعجوة

توجد بعض الأسرار البسيطة التي سوف نتعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناعمة وجميلة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-