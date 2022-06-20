نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من بودرة جونسون لتحضير وصفة تفتيح اليدين للحصول على يدين ناصعة البياض ونتيجة فورية في المقال التالي
من علامات الجمال الواضحة هي اليدين البيضاء فهي تدل على جمال المرأة واهتمامها بنفسها، إذ أن اليدين من الأجزاء التي تتعرض لعوامل مختلفة مثل أشعة الشمس وسوائل الجلي وللأتربة والغبار والعديد من العوامل الأخرى التي تجعل من الحفاظ على جمال اليدين شيئًا صعبًا على معظم الفتيات، ولكن على العكس يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة وبوصفات منزلية متاحة من أجل تفتيح اليدين وتبييضها تابعوا معنا للمزيد.
وصفة تفتيح اليدين في أسبوع واحد
ليست اليدين فقط هي التي تعاني من الاسوداد والبقع الداكنة بل هناك أيضًا بعض أجزاء الجسم التي تعاني من الاسوداد حتى ولو كان بسيطًا خاصةً المنطقة الحساسة، كما أن أصابع اليدين في بعض الأحيان تحاط بخطوط داكنة غامقة تؤثر على الشكل العام لليدين لهذا فالأفضل هو استخدام وصفات التفتيح الطبيعية المنزلية مثل الوصفة التالية:
المطلوب
- ملعقة واحدة من بودرة جونسون.
- زيت لوز.
- جلسرين.
- زيت جنين القمح.
- وثلاثة أرباع ملعقة حجم صغير عصير ليمون.
- مقدار ربع ملعقة زيت خروع.
- نشا حسب الحاجة.
طريقة التجهيز والاستخدام
عصير الليمون والنشا سويًا غنيين بعناصر ومكونات طبيعية مفيدة وهامة في تفتيح لون البشرة وتوريدها حيث يوفر عصير الليمون فيتامين سي ومجموعة من الأحماض الخفيفة على البشرة ولكن ذو تأثير فعال في إزالة الجلد الميت المسبب للون الداكن، وكذلك النشا التي تعمل على التفتيح الفوري بمجرد أن تجف على البشرة فهي تنشط الدورة الدموية من أجل تفتيح البشرة.
ويتم إعداد الوصفة كما يلي:
- نضع في طبق صغير عصير الليمون ونضيف إليه الزيوت الموجودة في الوصفة ويقلب الليمون معهم حتى يتداخلوا جميعًا، ومعهم بودرة جونسون.
- وبعد ذلك نضع النشا معهم وتقلب حتى تصبح كتلة واحدة متداخلة مع باقي المكونات.
- بعد أن صارت الوصفة جاهزة نقوم بتطبيقها على المناطق المراد تفتيحها لفركها جيدًا من أجل تقشيرها للتأكد من إزالة الخلايا الميتة الداكنة على الجلد.
- تغطى اليدين بكيس من البلاستيك حتى تمتص الوصفة وتصبح بيضاء في فترة أقل.
- بعد ساعتين على الأقل توضع اليدين أسفل الماء حتى نزيل عنها الوصفة ونلاحظ الفرق قبل وبعد استخدام كريم النشا والليمون للتفتيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة من بودرة جونسون لتحضير وصفة تفتيح اليدين للحصول على يدين ناصعة البياض ونتيجة فورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.