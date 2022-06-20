ملعقة من بودرة جونسون لتحضير وصفة تفتيح اليدين للحصول على يدين ناصعة البياض ونتيجة فورية

من علامات الجمال الواضحة هي اليدين البيضاء فهي تدل على جمال المرأة واهتمامها بنفسها، إذ أن اليدين من الأجزاء التي تتعرض لعوامل مختلفة مثل أشعة الشمس وسوائل الجلي وللأتربة والغبار والعديد من العوامل الأخرى التي تجعل من الحفاظ على جمال اليدين شيئًا صعبًا على معظم الفتيات، ولكن على العكس يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة وبوصفات منزلية متاحة من أجل تفتيح اليدين وتبييضها تابعوا معنا للمزيد.

وصفة تفتيح اليدين في أسبوع واحد

ليست اليدين فقط هي التي تعاني من الاسوداد والبقع الداكنة بل هناك أيضًا بعض أجزاء الجسم التي تعاني من الاسوداد حتى ولو كان بسيطًا خاصةً المنطقة الحساسة، كما أن أصابع اليدين في بعض الأحيان تحاط بخطوط داكنة غامقة تؤثر على الشكل العام لليدين لهذا فالأفضل هو استخدام وصفات التفتيح الطبيعية المنزلية مثل الوصفة التالية:

المطلوب

ملعقة واحدة من بودرة جونسون.

زيت لوز.

جلسرين.

زيت جنين القمح.

وثلاثة أرباع ملعقة حجم صغير عصير ليمون.

مقدار ربع ملعقة زيت خروع.

نشا حسب الحاجة.

طريقة التجهيز والاستخدام

عصير الليمون والنشا سويًا غنيين بعناصر ومكونات طبيعية مفيدة وهامة في تفتيح لون البشرة وتوريدها حيث يوفر عصير الليمون فيتامين سي ومجموعة من الأحماض الخفيفة على البشرة ولكن ذو تأثير فعال في إزالة الجلد الميت المسبب للون الداكن، وكذلك النشا التي تعمل على التفتيح الفوري بمجرد أن تجف على البشرة فهي تنشط الدورة الدموية من أجل تفتيح البشرة.

ويتم إعداد الوصفة كما يلي: