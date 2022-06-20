خلطة تبيض اليدين والرجلين من أول استعمال والحصول على يدين ناعمتين

وصفات لتبيض اليدين والرجلين، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبييض اليدين والرجلين وزيادة ترطيبهم وتنعيمهم، حيث تصاب منطقة اليدين والرجلين والقدمين باسمرار شديد نتيجة زيادة تعرضهم لأشعة الشمس بشكل مستمر خاصة في فصل الصيف، لذلك لابد من العناية بتلك المناطق لكي تبدو ناعمة وفاتحة ومن هنا سوف نوفر لكم مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية لتبيض اليدين والرجلين مكونة من مواد ومركبات طبيعية منزلية، تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص من أول استخدام، فمكوناتها سهلة وبسيطة فيمكن تحضيرها بأسهل الطرق.

وصفات لتبيض اليدين والرجلين

إليكم أهم وأفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وخطوات سهلة وسريعة للعمل على تبيض اليدين والرجلين، بدلاً من استخدام الكريمات التجارية التي تحتوى على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

وصفة العسل والزبادي

مزج ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض في وعاء متوسط الحجم مع كوب من الزبادي.

فرد المزيج على اليدين والرجلين ثم يترك لمدة عشرة دقائق قبل أن يشطف الجلد بالماء الفاتر والصابون.

هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد درجة لونها، كما أنها تعزز من ترطيب وتنعيم المنطقة بشكل كبير.

وصفة الليمون والكركم

تحضير وعاء صغير الحجم ويعصر فيه حبتان من الليمون الطازج.

مزج ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم مع عصير الليمون.

تدليك اليدين والرجلين بهذا المزيج ويترك لمدة سبعة دقائق ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر.

تساهم هذه الوصفة على تعزيز نسبة الكولاجين في الجلد، منا يجدد من خلايا الجلد التالفة والتخلص من الطبقات الميتة لتبدو البشرة ناعمة وفاتحة.

وصفة عرق السوس والحليب