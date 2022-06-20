كنز قشور الموز .. لن تصدقوا معجزات وفوائد قشرة موزة لو تعرفتوا عليها لن ترموها بعد اليوم

هناك كنز كبير يقع في أيدينا يوميًا أغلى من الذهب ونحن لا نعرف أهميته ومفعوله ومدى فوائده وهو قشور الموز، إذ أن تلك القشور من المواد المفيدة لعدد كبير من المرضى مثل مرضى السكري حيث أنه غني بمغذيات وعناصر طبيعية مفيدة للجسم وللبشرة والشعر لهذا السبب يعتبر كنز كبير لنا وبعد التعرف على فوائد قشور الموز التي نطلعكم عليها في السطور القادمة لن تلقوه بعد اليوم وستحافظون على القشور باستمرار.

كنز قشور الموز

ينصح الكثير من الأطباء باستخدام قشور الموز في حالات مرضية مختلفة أو حتى في الحالات التجميلية مثل الحفاظ على صحة الأسنان وجمالها ومن ناحية أخرى بسبب وجود عنصر الحديد في القشور فهو مفيد في علاج أنيميا فقر الدم والعديد من الفوائد الأخرى التي لا تعلمها عن قشور الموز والتي تجعلها بمثابة كنز كبير خفي بالنسبة لنا، ولكن حديثنا اليوم عن استخدام قشور الموز للبشرة إذ أنها من المواد الطبيعية التي تحتاجها البشرة من أجل تجميلها وإعادة البياض إليها خاصةً عندنا تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر على لونها وشكلها مثل أشعة الشمس.

كما أن للموز أهمية كبيرة لمرضى القلب حيث أنه غني بعنصر هام في ضبط ضغط الدم وهو البوتاسيوم وبذلك يحسن من حالة ضربات القلب، وهناك تأثير كبير على الجهاز المناعي والجهاز الهضمي بالجسم عند تناول الموز أو استخدام قشور الموز بطرق معينة للاستفادة منها، وكل هذا يوضح لنا أن الموز فاكهة هامة للجسم ولا يمكن الاستغناء عنها سواء كانت الثمرة أو قشورها.

استخدام الموز للبشرة

يمكننا أن نستفيد من الموز من خلال تفتيح البشرة والتخلص من تلك التجاعيد الدقيقة الدالة على التقدم بالعمر باتباع خطوات تحضير وصفة الموز للعناية بالبشرة كالتالي: